«أبوظبي الإسلامي» يرفع التمويلات المستدامة إلى 5.5 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - وام

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قال ناصر عبدالله العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن محفظة المصرف التمويلية الخاصة بالاستدامة تبلغ حالياً نحو 5.54 مليارات درهم، وإن العمل جار على تعزيزها بشكل مطرد خلال السنوات المقبلة مع وجود خطط عمل واضحة يعتزم المصرف إطلاقها بخصوص التحييد المناخي لتعزيز دوره كمحفز لمشاريع رأس المال التي تركز على معالجة القضايا البيئية والاجتماعية الملحة التي تواجه المجتمع.

وأضاف العوضي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن المصرف سيواصل الإسهام بشكل رئيس في دعم جهود الاستدامة، حيث وفر تمويلات تراعي مبادئها، وبات أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوكاً خضراء مقومة بالدولار الأمريكي، فيما يعتزم تخصيص مبلغ يساوي صافي عائدات الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة لتسريع جهود التحول المناخي ضمن إطار التمويل المستدام للمصرف.

ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى أن المصرف سيواصل تعزيز تواجده في الأسواق الرئيسة، ومن بينها مصر، التي ما زالت تمثل له سوقاً استراتيجية مهمة، وقال: «نواصل التركيز على الاستفادة من الفرص في هذه السوق الواعدة من خلال تخصيص العروض والحلول المبتكرة وتعزيز حضورنا القوي في دولة الإمارات والتي نتملك فيها أكثر من 60 فرعاً، وأكثر من 500 صراف آلي، بالإضافة إلى تواجدنا في أسواق استراتيجية أخرى تشمل: السعودية، وقطر، والمملكة المتحدة، والعراق». وأوضح العوضي أن المصرف نجح في تنفيذ مشاريع جديدة والاستفادة من التحولات التكنولوجية واسعة النطاق، التي تتضمن إضافة ميزات وقدرات جديدة إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص به، ما أدى إلى ارتفاع نسبة متعامليه الذين يعتمدون على خدماته الرقمية إلى أكثر من 80%.

مركز المدفوعات

من جهة أخرى، أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي منصة مركز المدفوعات المتطورة التي تتيح للمتعاملين إجراء تحويلاتهم بطريقة سريعة وفعالة. وقد عمل مصرف أبوظبي الإسلامي بالتعاون مع شركة «بروجرس سوفت»، شركة حلول الدفع الفورية، لتسهيل تكامل الخدمات وتسريع التحويلات المالية عبر الحدود.

وأكد مصرف أبوظبي الإسلامي التزامه بتعزيز الابتكار وتجاوز توقعات المتعاملين، من خلال تقديم أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة، ومن بينها «مركز المدفوعات» التابع لشركة بروجرس سوف، والذي يعد نقلة نوعية في مستوى قدرات المصرف التقنية وتسهيل عملية الانتقال السلس من أنظمة الدفع القديمة إلى هذه المنصة المتقدمة.

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