البنك التجاري الدولي يعتمد نظام بلومبرغ لإدارة المخاطر متعددة الأصول

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت مجموعة بلومبرغ عن اعتماد البنك التجاري الدولي (CBI)، أحد البنوك الوطنية في الإمارات، لنظام بلومبرغ لإدارة المخاطر متعددة الأصول (MARS) وذلك عن طريق استخدام وحدات هذا النظام لمخاطر الطرف المقابل وأيضاً لتقييم مخاطر السوق.

وكان البنك التجاري الدولي قد اعتمد في وقت سابق نظام MARS Front Office للمساعدة في عملية الانتقال من سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن (LIBOR)، قبل أن يقرر الآن اعتماد ثلاث وحدات إضافية، مما يجعل من نظام MARS، نظام إدارة المخاطر الأساسي للبنك. وستساعد وحدة «المخاطر للطرف المقابل» بشكل خاص في معالجة المتطلبات التنظيمية الحالية، مثل النهج الموحد للمخاطر في حسابات رأس المال ومخاطر الائتمان للطرف المقابل.

وتوفر الوحدة نفسها تحليلات متقدمة عن تعرّضه لمحافظ الأدوات المالية المشتقة.

وقالت رندة كريدية، المسؤول الرئيسي لإدارة المخاطر في البنك التجاري الدولي: «سيمكّننا استخدام نظام MARS كنظام أساسي لإدارة المخاطر من تبسيط سير عمل إدارة المخاطر في البنك، إضافة إلى سرعة الامتثال للأنظمة المالية الجديدة، وتحسين كفاءتنا التشغيلية.

ومن خلال اعتماد وحدات MARS الإضافية، سنستفيد من مجموعة شاملة ومتكاملة من الأدوات، ما يضمن اتساق البيانات وتعزيز شفافية جميع العمليات والإجراءات بين مكاتبنا كافةً، وتمكيننا من أتمتة المزيد من العمليات».

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