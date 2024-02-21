100 ألف بطاقة «بوتيم» مسبقة الدفع أصدرتها «أسترا تك» في 4 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «أسترا تك»؛ المجموعة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية، عن تحقيق عروضها المالية أرقاماً قياسية في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث أصدرت الشركة -في إطار تعاونها القائم مع «ماستركارد»- أكثر من 100 ألف بطاقة «بوتيم» متعددة العملات في الإمارات خلال 4 أشهر، وذلك بعد فترة قصيرة من إطلاق البطاقة في أواخر عام 2023، مما يعكس نضج السوق الاستهلاكية في الإمارات.

وفي أربعة أشهر فقط، أصبحت «أسترا تك» أكبر جهة إصدار في الصناعة، من خلال عرضها المتعلق بماستركارد.

وقال عبدالله أبو الشيخ، مؤسس مجموعة «أسترا تك» والرئيس التنفيذي لـ«بوتيم»: «شهدنا إقبالاً هائلاً على بطاقات بوتيم مسبقة الدفع خلال أربعة أشهر من إطلاقها، الأمر الذي يعكس نضج سوق المستهلكين في الإمارات والثقة التي يضعونها فينا. كما أنّ التزام أسترا تك بتقديم خدمات مالية مبتكرة وتعزيز الشمول المالي، وتسهيل حياة المستخدمين، إلى جانب هذا الإنجاز الملموس، يضعنا على الطريق الصحيح ليس فقط لمنافسة البنوك التقليدية، بل وأيضاً تجاوزها في المستقبل القريب».

ويستعد «بوتيم» لتوسيع عروض بطاقاته متعددة العملات لتشمل الجنيه الإسترليني واليورو، انسجاماً مع خطط «أسترا تك» الرامية إلى تحسين تجاربها ومواكبة متطلبات السوق المتنامية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام «بوتيم» بتلبية احتياجات قاعدة المستخدمين وتعزيز مكانته في السوق، مدفوعاً كذلك بإطلاق برنامج الولاء الجديد بالتعاون مع «ماستركارد».

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