«ذا كلاود» تجمع 12 مليون دولار للتوسع في دول الخليج وأوروبا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ذا كلاود»؛ الشركة الإماراتية الناشئة المتخصصة بتكنولوجيا المطاعم، وهي جزء من منظومة التكنولوجيا العالمية «Hub 71»، عن اختتامها بنجاح المرحلة الأولى من جولة التمويل من الفئة ب (Series B)، وجمع 12 مليون دولار من إجمالي التمويل المستهدف للجولة والبالغ 30 مليون دولار، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة بجهود «ذا كلاود» الرامية لتعزيز الابتكار والتوسع في قطاع تكنولوجيا المطاعم العالمية.

ويمثل نجاح هذه المرحلة من جولة التمويل، إلى جانب تمويل الدين الذي حصلت عليه «ذا كلاود» من شركة «ألونا بارتنرز» (Aluna Partners)، واستحواذها الاستراتيجي على شركة KBOX الناشئة المتخصصة بتكنولوجيا المطاعم والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، خطوة هامة للغاية في مسيرة الشركة التي أسسها جورج كرم بهدف إعادة صياغة قطاع المطابخ السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.

وفي إطار جهودها الرامية لتعزيز مكانتها كشركة ناشئة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتسعى بشكل حثيث لتوسيع أعمالها على الصعيد العالمي، فقد أدى استحواذ «ذا كلاود» على شركة KBOX إلى تعزيز انتشارها بشكل استراتيجي ورفد محفظتها بنحو 200 موقع جديد في المملكة المتحدة.

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