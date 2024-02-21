«جلوبال داتا»: 4 % نمواً متوقعاً لناتج قطاع الإنشاءات بالإمارات 2024

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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توقعت شركة «جلوبال داتا» نمو ناتج قطاع الإنشاءات في الإمارات بنسبة 4% خلال العام 2024، تزيد إلى 4.2 % بحلول العام المقبل.

ويأتي هذا النمو المتوقع في ناتج قطاع الإنشاءات مدعوماً بالتطورات في مشاريع البنية التحتية والطاقة والمرافق والمشاريع الإنشائية السكنية. ووفقاً لشركة «ميد بروجكتس» الإقليمية لتتبع المشاريع، والتي تتعقب ترسية العقود، فقد بلغت قيمة العقود التي تم إبرامها في جميع القطاعات، بما في ذلك البناء والنقل والنفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة، رقماً قياسياً بلغ 95 مليار دولار.

ومن المتوقع أيضاً أن تدعم الاستثمارات الحكومية في إطار الميزانية الأخيرة النمو في المستقبل. كما يتوقع أن يدعم الاستثمار من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ناتج قطاع الإنشاءات. وفي ديسمبر 2023، وافقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على عشرة مشاريع بقيمة 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار) في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص للفترة 2024 ــ 2026.

وخلال الفترة المتبقية من فترة التوقعات، من المتوقع أن يسجل قطاع الإنشاءات في الإمارات متوسط نمو سنوي 3.8 % في الفترة من 2026 إلى 2028، مدعوماً بالاستثمارات في مشاريع النقل والطاقة المتجددة والإسكان والسياحة.

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