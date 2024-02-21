الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يتصدران أعمال مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية 27 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق الدورة الرابعة من مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية على مدار يومي 27 و 28 فبراير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي؛ والتي من المقرر أن تستقطب مجموعة مميزة من المدراء التنفيذيين للهيئات الاقتصادية والمهنية وكذلك المسؤولين الحكوميين والشركاء الاستراتيجيين والأطراف المعنية. ويتصدر الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية والإرث المؤسسي أجندة الحدث، إلى جانب تسليط الضوء على العديد من الموضوعات البارزة مثل الاستراتيجيات المبتكرة، وأفضل الممارسات، والنهج التعاوني، والتي تبرز تأثير ودور الهيئات الاقتصادية والمهنية في مختلف جوانب المجتمع.

وتهدف الدورة أيضا إلى إيجاد مسار متطور يدعم أهداف قطاع الهيئات الاقتصادية والمهنية لترسيخ دورهم الرائد في المجتمع وخلق قيم مضافة تمكن الأعضاء من تطوير مهامهم من جهة؛ ومساندة المجتمع من جهة أخرى. وتمتد أهمية المؤتمر إلى أبعد من ذلك؛ فهو يمكّن المشاركين من الاطلاع على استراتيجيات جديدة ناجحة تمكنهم من جذب أعضاء وتطبيق ممارسات مستدامة لتعزيز مساهماتهم في المجتمع وبناء إرث دائم. علاوة على ذلك؛ يتناول الحدث العديد من الجلسات والحلقات النقاشية واللقاءات المفيدة؛ التي تسهم في تبادل الآراء وتعزيز التعاون بما يخدم أهداف وخطط هذا القطاع الحيوي مستقبلاً.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يعتبر قطاع الهيئات الاقتصادية والمهنية من القطاعات المهمة على الصعيد العالمي التي تسهم بشكل كبير بتحقيق التغيير الإيجابي. فيما يسهم مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية؛ الذي ينعقد بشكل سنوي، في دعم هذا القطاع وتمكينه من تحقيق الأهداف المرجوة. ويمثل الحدث أهمية بالغة إذ يتناول قائمة من المواضيع الحيوية التي تتصدر الاهتمام العالمي مثل استراتيجيات تفاعل ومشاركة الأعضاء، والتحول الرقمي، والممارسات المستدامة، والحوكمة الأخلاقية؛ وهو يشكل الأساس الذي يرتكز عليه هذا القطاع لإحداث تغيير إيجابي ومواجهة التحديات الاجتماعية عبر توطيد أواصر التعاون».

منظومة

وقال حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرفة دبي: «تعتبر رحلة إمارة دبي في التحوّل من ميناء تجاري نشط إلى مركز عالمي للتجارة والابتكار ووجهة للثقافة والإبداع خلال فترة قصيرة مثالاً حياً على تحويل الرؤى إلى واقع ملموس. وهو ما يجسده تأسيس مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية باعتباره انعكاساً لتميز منظومة أعمالنا الحافلة بالتنوع الثقافي والأفكار المبدعة والطموح. ويأتي دعم غرف دبي لمؤتمر (دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية) السنوي كجزء من جهودنا المستمرة لتوسيع العلاقات التجارية العالمية، والتأكيد على أهمية ممارسات الأعمال المستدامة، وتعزيز نمو الشركات المحلية».

ويتناول المؤتمر عدداً من الجلسات الرئيسية من بينها «دور الهيئات الاقتصادية والمهنية في تشكيل المجتمع تاركة إرثاً اقتصادياً مستداماً»، والتي تسلط الضوء على كيفية حصول الهيئات على فهم أوضح لتكون أكثر تأثيراً على المجتمع والاقتصاد؛ وتعلم استراتيجيات الاتصال الفعّالة.

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