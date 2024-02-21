4 مليارات درهم قيمة العقود الإيجارية بعجمان في 2023 بنمو 39.9 %

المصدر: عجمان – البيان

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بلوغ قيمة العقود الإيجارية في العام الماضي لتبلغ 4 مليارات درهم وبزيادة 39.92%، مقارنة مع 2022، بحسب التقرير السنوي للعام 2023 الصادر عن الدائرة، مسجلةً نمواً بمقدار 716 مليون درهم.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن عجمان تسعى لتكون إمارة مستدامة، توفر كل مقومات السعادة والرفاهية ويحظى سكانها بالعيش الرغيد، كما وتحجز مكانتها في سلم قوائم الريادة بمجال الاستثمار وريادة الأعمال والمشاريع المنوعة، مبيناً أن عجمان نجحت في تحقيق الأهداف المنشودة لتكون في طليعة المدن المصنفة في تحقيق جودة الحياة وسعادة المجتمع، كما وتعد وجهة للزوار والسياح والمستثمرين، وتعد داعمةً للشباب المستثمر .

وبين عمار آل كايد مدير إدارة التنظيم الإيجاري في الدائرة، أن الكفاءات الطموحة لا تتوقف عن تقديم الأفضل للمتعاملين وتسعى جاهدة لتسخير التقنيات الذكية والأنظمة المتطورة لتصديق العقود الإيجارية بأنواعها السكنية والتجارية والاستثمارية، وإنجاز المعاملات بوقت قياسي.

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