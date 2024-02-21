جمارك دبي تُطلع مسافري السفن السياحية على إجراءات مكافحة التقليد

المصدر: دبي - البيان

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نظمت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي فعالية للتوعية والتثقيف في مبنى حمدان بن محمد للمسافرين بالرحلات البحرية تضمنت تقديم محاضرات لنحو 5150 زائراً من سياح الرحلات البحرية من جنسيات مختلفة.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص جمارك دبي على المشاركة الفاعلة في تحويل دبي إلى عاصمة إقليمية وعالمية للسياحة البحرية. وحازت الدائرة على تصنيف خمس نجوم ضمن أفضل الممارسات العالمية بشأن تفتيش الحقائب عبر استخدام منظومة تفتيش الحقائب للبواخر السياحية، وقد تعاملت الدائرة خلال الموسم السياحي الماضي 2022-2023 مع 1.8 مليون حقيبة لنحو أكثر من مليون مسافر، في ظل استمرار النمو بحركة السياحة البحرية في دبي، حيث يتوقع أن تستقبل الإمارة في الموسم الحالي للرحلات البحرية 2023-2024 نحو 150 سفينة بحرية، تأكيداً لمكانتها كمقصد سياحي عالمي.

وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية: «نواكب باستمرار تطور حركة السياحة البحرية في دبي من خلال تعزيز جهودنا لتوعية وتثقيف المسافرين بسفن السياحة البحرية بالإجراءات التي تطبقها جمارك دبي لمكافحة البضائع المقلدة، ليمتنعوا عن إدخال هذه البضائع معهم عند زيارتهم لدبي، ونحرص على أن تشمل جهودنا لتوعية المسافرين بسفن السياحة البحرية تعريفهم بأخطار وأضرار البضائع المقلدة وتأثيرها السلبي على الصحة والسلامة».

وقال المهندس سعيد بن فارس مدير قسم التوعية والتثقيف بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية: «تعد فعالياتنا لتوعية المسافرين بالسفن البحرية بمكافحة البضائع المقلدة جزءاً من الفعاليات التي ننظمها باستمرار لتثقيف المجتمع عموماً وإشراكه في مكافحة هذه البضائع، وقد تم في 2023 إنجاز 131 ورشة عمل وفعالية توعية بالملكية الفكرية شارك فيها 1618 مشاركاً من مختلف الفئات، وتواصل فرق التوعية والتثقيف جولاتها وأنشطتها، ونحرص على أن نوجه قسماً كبيراً من هذه الفعاليات إلى الأجيال الجديدة ممثلة بطلبة المدارس والجامعات».

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