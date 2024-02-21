«ميريد» العالمية للتطوير العقاري تفتتح مكتبها الرئيس في «دبي للإنترنت»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية مكتبها الرئيس في دبي في قلب مدينة دبي للإنترنت، ويمزج تصميمه ببراعة بين الطبيعة والفن الإيطالي ويأتي كنتيجة مباشرة للتعاون مع شركة بينينفارينا، الاسم العالمي للهندسة المعمارية والتصميم الإيطالي. وتوفر دبي، بمزيجها الفريد من الابتكار والطموح والتقارب العالمي، خلفية مثالية لشركة ميريد للتطوير العقاري لإنشاء وجهات مميزة. وقد أعلنت ميريد أخيراً عن إطلاق مشروعها، برج «آيكونيك»، في مدينة دبي للإنترنت، ومن المقرر أن يصبح البرج الأطول في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز