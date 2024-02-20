«تعاونية الاتحاد» تخفض أسعار 4000 سلعة خلال رمضان

المصدر: وام

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أعلنت تعاونية الاتحاد عن إطلاقها حملتها الرمضانية لعم 2024 لتخفيض أسعار أكثر من 4000 سلعة غذائية وغير غذائية واستهلاكية أساسية خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته تعاونية الاتحاد في مقر إدارتها بالورقاء سيتي مول للإعلان عن استعداداتها لشهر رمضان المبارك، بحضور سعادة محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد والدكتور سهيل البستكي مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وممثلي وزارة الاقتصاد ودبي للاقتصاد والسياحة.

وقال محمد الهاشمي إن التعاونية رصدت مبالغ مالية عالية لحملة شهر رمضان المبارك الترويجية لتخفيض أسعار 4000 سلعة غذائية واستهلاكية سيتم بيع قسم كبير منها بأسعار الجملة، فضلاً عن حملة تثبيت الأسعار التي ما زالت التعاونية مستمرة فيها.

وأضاف أن التعاونية خصصت لعروض رمضان 11 حملة ترويجية مختلفة ومتنوعة، منها حملة "تسوق واربح" التي تخول المتسوقين الفوز بــ 14 سيارة عند التسوق بقيمة 200 درهم، سواء من الأفرع أو المحلات في مراكزها التجارية. وستقوم التعاونية بإطلاق عروض جديدة أسبوعياً لمختلف الفئات على سلع ومنتجات مختارة، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات، والأجهزة التكنولوجية، والأدوات المنزلية، إذ عملت على تعزيز مخزونها من المنتجات لتلبية الطلب المتزايد طوال شهر رمضان من المستهلكين على المنتجات.

وتابع أن الحملة ستكون متاحة في جميع الفروع والمراكز التجارية التي تتبع للتعاونية والمنتشرة في كافة أنحاء إمارة دبي والبالغة 27 فرعاً و7 مراكز تجارية، بالإضافة إلى الموقع والمتجر الذكي، مشيراً إلى أن هذه الحملات الرمضانية انطلقت بالفعل منذ بداية شهر فبراير، ومستمرة لبعد عيد الفطر السعيد، بعروض وخصومات متباينة ومتفاوتة مميزة، إذ أنها تتماشى مع الأهداف الأساسية للتعاونية المتمثلة في خلق سوق استهلاكي متميز في أسعاره وخدمته وجودته عن باقي المناطق لمحيطة به.

وبين أن حملات رمضان تشتمل على العديد من الحملات الترويجية التي تصل نسبة الخصومات فيها إلى 75%، مشيراً إلى أن حملة شهر رمضان تتوافق مع حملات وعروض التعاونية الترويجية التي تطلقها على مدار العام ولكنها تعتبر استثنائية لتخفيف العبء عن المستهلكين، لافتاً إلى أن التعاونية ستحرص على توفير السلع المدرجة ضمن العروض بكميات كبيرة وبجودة عالية وأسعار تنافسية، حيث تشمل العروض الترويجية السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية والتي منها الأرز واللحوم والدواجن والأغذية المعلبة والفواكه والخضروات ومنتجات رمضان الخاصة وغيرها من المنتجات والسلع الأخرى.

وأشار إلى أن حملة شهر رمضان لهذ العام تتضمن منتجات عدة مع مراعاة التنوع الثقافي والسكاني في الدولة، حيث ستشتمل الحملة على منتجات متنوعة تلبي احتياجات كافة الجاليات الموجودة في الدولة، إذ أن جميع العروض لن تمس جودة ومعايير ومواصفات المنتجات والسلع المشمولة بالحملة.

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