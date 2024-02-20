غرفة دبي العالمية تستعرض فرص وآفاق قطاع الأغذية خلال معرض «جلفود»

المصدر: وام

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نظّمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم لقاء أعمال على هامش معرض "جلفود" الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير 2024.

واستقطب لقاء الأعمال 400 ممثل لشركات محلية وعالمية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، وتعرف المشاركون على أحدث البيانات وأهم التوجهات لقطاع الأغذية والمشروبات في الدولة، كما سلط اللقاء الضوء على الفرص التي تتيحها دبي للشركات العاملة في القطاع بفضل إمكاناتها اللوجستية المتقدمة، وبيئة الأعمال التي تتمتع بها.

ووفق بيان صادر عن غرف دبي، أظهرت الإحصاءات المبنية على بيانات مؤسسة "يورومونيتر" أن قيمة مبيعات التجزئة لقطاع الأغذية الطازجة والمعلبة في الدولة خلال العام الماضي بلغت 16.4 مليار دولار أمريكي، فيما وصل إنفاق المستهلكين في الدولة على شراء الأغذية بشكل عام عبر منصات التجارة الإلكترونية إلى 1.1 مليار دولار أمريكي في 2023، مع توقعات بأن يسجل الإنفاق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.5% في الفترة 2023-2027.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي " تكتسب دبي أهمية متنامية باعتبارها مركزاً محورياً لتجارة الأغذية والمشروبات في العالم، وتواصل الإمارة خلق فرص واعدة للشركات العاملة في القطاع للتوسع والنمو، بالإضافة إلى دورها في تحفيز الابتكار لتطوير حلول تساهم في تطوير صناعة الأغذية والمشروبات وتلبية متطلبات الأمن الغذائي العالمي، ومواكبة متطلبات الاستدامة".

وأضاف " تقدم دبي من خلال تنظيم معرض "جلفود"، الحدث الأكبر من نوعه عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات، منصة مثالية للقاء المنتجين والموردين والتجار من كافة أنحاء العالم لبناء شراكات عابرة للحدود".

وشهد اللقاء عرضاً تعريفياً أظهر أن قطاع الأغذية والمشروبات في دبي استقطب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة 577 مليون دولار أمريكي منذ العام 2019 وحتى عام 2023 من 48 شركة عالمية في 23 دولة بحسب بيانات "إف دي آي انتليجنس".

وأظهر العرض التعريفي لغرفة دبي العالمية أن الإمارات استحوذت على الحصة الأكبر من استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع تكنولوجيا المطاعم "ريستورانت تيك" على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة 2018 - 2023، حيث سجلت الدولة استثمارات بقيمة تجاوزت مليار دولار أمريكي في هذا القطاع خلال الفترة المذكورة وفقاً لبيانات "بتشبوك".

كما حلت الدولة في المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط من حيث قيمة استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع التكنولوجيا الزراعية خلال ذات الفترة، إذ استقطبت استثمارات في هذا القطاع بقيمة 335.4 مليون دولار أمريكي.

ووفق العرض التعريفي للغرفة، يُتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة من الأغذية الطازجة في الإمارات من 9.8 مليار دولار أمريكي في 2023 إلى 12.4 مليار دولار أمريكي في 2028، وان تزيد مبيعات التجزئة من الأغذية المعلبة في الدولة من 6.6 مليار دولار أمريكي في 2023 إلى 8.3 مليار دولار أمريكي في 2028.

وتوقعت غرفة دبي العالمية في عرضها أن ترتفع مبيعات التجزئة من المشروبات في الدولة من 1.6 مليار دولار أمريكي في 2023 إلى 2 مليار دولار أمريكي في 2028، لتحقق بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.6%. وتستحوذ المياه المعبئة على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة، حيث سجلت مبيعات بقيمة 635 مليون دولار في 2023، مع توقعات بأن تسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.4% في الفترة من 2023 – 2028، تليها المشروبات الغازية التي بلغت قيمة مبيعاتها خلال العام الماضي 422 مليون دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن تحقق مبيعات القهوة الجاهزة للشرب معدل نمو سنوي مركب بنسبة 14.2% في الفترة 2023 – 2028، وذلك بعد أن سجلت مبيعات بقيمة 32 مليون دولار العام الماضي، في حين توقع العرض التعريفي كذلك أن تسجل مبيعات الشاي الجاهز للشرب؛ والتي بلغت 8 ملايين دولار في 2023؛ معدل نمو سنوي مركب بنسبة 13.9% خلال ذات الفترة.

ووفق العرض التعريفي للغرفة، تشهد سوق الأغذية في الدولة نمواً مطرداً في مبيعات التجزئة لكل من الأغذية الأساسية واللحوم والمشروبات، وسط تنامي الطلب من قبل المستهلكين في الدولة على السلع الغذائية المنتجة محلياً، مما يشكل فرصة للمصنعين المحليين من أجل تلبية هذا الطلب وزيادة حصتهم السوقية.

وشهد اللقاء كذلك جلسة حوارية شارك فيها صالح عبدالله لوتاه، رئيس مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات بالإمارات، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، حيث استعرض صالح لوتاه الدور الهام الذي تلعبه المجموعة في تعزيز تنافسية القطاع.

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