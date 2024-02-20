مليار درهم تمويلات للتجارة غير النفطية قدمتها «موانئ دبي» و«الاتحاد لائتمان الصادرات»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت منصة التمويل التجاري من موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) عن إنجاز تمويلات تجارة غير نفطية في دولة الإمارات تتجاوز قيمتها المليار درهم، بدعم من «الاتحاد لائتمان الصادرات»، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، وذلك بعد مرور أكثر من عام على بدء الشراكة بين المؤسستين، والتي قامت بهدف تعزيز تدفق التجارة الدولية، ودعم عمليات التصدير في الدولة.

وشملت التمويلات المقدمة عبر منصة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» و«الاتحاد لائتمان الصادرات» تعاملات مختلفة تشمل المنتجات الزراعية والمواد الكيماوية والمصنوعات ومواد البناء، يعود الجزء الأكبر منها للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتي كانت تواجه تحديات طويلة الأمد في الوصول إلى حلول التمويل اللازمة لاغتنام فرص التجارة العالمية.

ائتمان

وتهدف «الاتحاد لائتمان الصادرات» في دولة الإمارات إلى إتاحة الائتمان التجاري للمؤسسات المالية، وتمكينها من تقديم التمويلات للشركات العاملة في مجال التجارة الدولية. ويعتبر الائتمان التجاري الذي تقدمه الشركة عاملاً رئيسياً في الحد من المخاطر يمكن المؤسسات المالية من توفير حلول رأس المال التشغيلي، والمساهمة بشكل كبير في النمو الشامل للتجارة والاقتصاد في دولة الإمارات.

واعتماداً على خبرتها الطويلة خلال مسيرة تحولها إلى مزود شامل بالحلول اللوجستية الذكية، أدركت موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» التحديات المستمرة التي تواجهها الشركات في الوصول إلى حلول التمويل التجاري اللازمة لتمكينها من فرص التجارة العالمية. ولذلك، قامت بإطلاق منصة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» لمعالجة مشكلات نقص التمويلات التجارية، وربط الشركات مع المؤسسات المالية مباشرة، لتمكينها من الحصول على تسهيلات التمويل التجاري عبر ميزانيتها العمومية.

تمكين

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «تتمثل رؤية موانئ دبي العالمية في تمكين مستقبل يتجاوز فيه تدفق التجارة كل الحدود، ويتيح فرصاً غير مسبوقة لتعزيز ازدهار الدول والشركات على حد سواء. ومن خلال التكامل السلس مع بنيتنا التحتية القوية، وتعزيز التعاون الهادف، وتسخير التكنولوجيا المتطورة وحلول التمويل المبتكرة، نهدف إلى الارتقاء المستمر بمنظومة التجارة العالمية».

وبالإضافة إلى القدرات اللوجستية التي توفرها موانئ دبي العالمية، تقدم منصة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» حلولاً شاملة ومتكاملة لدعم التجارة، مما يوفر للشركات حلول تمويل تجاري منظمة ويساعدها على النمو. كما يتيح الجمع بين الخدمات اللوجستية والتمويل التجاري للشركات حلاً اقتصادياً مخصصاً لنماذج أعمالها، فضلاً عن تمكين الشفافية والرؤية الشاملة للبضائع والمنتجات الأساسية، ويسهل أعمال التأمين التجاري مثل شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات». كما ساهمت هيكلة حلول التمويل التجاري عبر المنصة في تسهيل تمويل الشركات، وتعزيز تدفق التجارة ودعم الاقتصاد في دولة الإمارات.

وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»: «يسهم تعاوننا مع منصة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» في تعزيز اقتصاد التصدير وتأمين عمليات الائتمان والإقراض، بما يدعم مهمتنا المتمثلة في تسهيل العمليات التجارية الموثوقة للشركات الإماراتية في جميع أنحاء العالم، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق ذلك عبر تسهيل وصول هذه الشركات إلى حلول التمويل والائتمان».

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