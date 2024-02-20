«بن غاطي» تعين 7 بنوك لإصدار أول صكوك لها بالدولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «بن غاطي للتطوير»، الشركة العاملة في مجال العقارات في دبي، عن استعدادها لإصدار أول صكوك لها بالدولار الأمريكي خلال الأيام المقبلة، في حال توفرت ظروف السوق المواتية لذلك، في إطار استراتيجية الشركة الرامية لتنويع مصادر تمويلها.

ووقع اختيار بن غاطي على 7 بنوك، لتولي مسؤوليات إدارة العملاء المحتملين وعملية الاكتتاب خلال الصفقة الأولى من نوعها للشركة في أسواق رأس مال الدين، وهي بنوك: الإمارات دبي الوطني، ودبي الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وإتش إس بي سي، والمشرق، والشارقة الإسلامي، ورأس الخيمة الوطني.

ومن المقرر إصدار الصكوك بالدولار، ليتم استحقاقها خلال ثلاث سنوات؛ مع توقعات بأن تكون بالحجم القياسي. وتعكس هذه المبادرة سعي الشركة إلى استكشاف سبل مبتكرة لجمع رأس المال تراعي التزامها الراسخ بمبادئ التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كما اختتمت مجموعة بن غاطي القابضة أخيراً جولة تعريفية ناجحة غير مخصصة للصفقات، حيث التقت بالمستثمرين من ذوي الدخل الثابت في هونج كونج ولندن. وكذلك أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أخيراً عن منح الشركة التصنيف الائتماني B+، إلى جانب نظرة مستقبلية إيجابية.

وتعمل بن غاطي على تطوير مشاريعها العقارية فائقة الفخامة بالتعاون مع علامات عالمية فاخرة، مثل بوغاتي ومرسيدس - بنز وجاكوب آند كو، وتمثل هذه المشاريع الثلاثة الحضور الأول لهذه العلامات العالمية في سوق العقارات. وتقدر القيمة الإجمالية لمشاريع الشركة من الفئة فائقة الفخامة ذات العلامات العالمية بحوالي 17.4 مليار درهم. كما تمتلك بن غاطي مشاريع مميزة في الفئتين الأساسية والفاخرة بقيمة تصل إلى نحو 13.8 مليار درهم، ليصل إجمالي قيمة محفظة مشاريعها المتنوعة إلى أكثر من 31.2 مليار درهم.

وقد أعرب محمد بن غاطي الرئيس التنفيذي للشركة عن حماسه لإصدار الصكوك المرتقب، مؤكداً أن هذه الخطوة تتماشى مع المركز المالي القوي للشركة وسمعتها الطيبة في السوق.

ومع الإنجاز المرتقب لإصدار صكوك الدولار الأمريكي للمرة الأولى، تسطّر شركة بن غاطي مرحلة جديدة من النمو تقوم على الاستثمارات الاستراتيجية والتزامها الراسخ بتقديم قيمة للمساهمين.

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