2.83 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.83 مليار درهم، عبر 925 صفقة.

وشملت التصرفات 642 مبايعة بقيمة 2.32 مليار درهم، منها 51 مبايعة لأراض، و514 مبايعة لوحدات سكنية و77 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت صفقة بيع قطعة أرض في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني أهم المبايعات بقيمة بلغت 691 مليون درهم، على مساحة 10,6 ملايين قدم مربعة، ليصل سعر القدم إلى 65 درهماً. وشهد السوق أيضاً بيع قطعة أرض بقيمة 47.7 مليون درهم في منطقة الإمارات ليفينغ، كما تم بيع شقة في نخلة جميرا بقيمة 21 مليون درهم. وسجلت الرهون 447.7 مليون درهم عبر 257 معاملة، منها 35 رهناً لأراض، و193 رهناً لوحدات سكنية، و29 رهناً لمبانٍ، أهمها رهن أرض في دبي مارينا بقيمة 71.5 مليون درهم، وأخرى تجارية في منطقة المركز التجاري 1 بقيمة 50 مليون درهم. وتم تسجيل 26 هبة بقيمة 60.6 مليون درهم، كان أهمها لأرض تجارية في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 10.2 ملايين درهم.

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