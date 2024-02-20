منشأة لمكونات السيارات المصنوعة من الألومنيوم في «كيزاد»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي– مجموعة «كيزاد»، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في الإمارات، أمس، توقيع اتفاقية مساطحة مع شركة «أوتوموتيف بريسيشن تكنولوجي»، إحدى شركات مجموعة الغرير، لتطوير منشأة لإنتاج مكونات السيارات المصنوعة من الألومنيوم.

وبموجب الاتفاقية ستبدأ شركة «أوتوموتيف بريسيشن تكنولوجي» تطوير منشأتها الصناعية المتطورة في «كيزاد» على مساحة 30 ألف متر مربع، بالقرب من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. ومن المقرر بحسب الخطة أن يبدأ تشغيل المنشأة الجديدة في أوائل عام 2025.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رفقة عدد من كبار المسئولين بالوزارة، ومجموعة الغرير وشركة «أوتوموتيف بريسيشن تكنولوجي». وقال عمر السويدي: «ينسجم توقيع اتفاقية التعاون بين «كيزاد» ومجموعة الغرير، مع جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للنهوض بالقطاع الصناعي الوطني وتحفيز الاستثمار في القطاع».

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