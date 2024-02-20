«إمباور» تشارك بالمؤتمر العالمي للطاقة في الولايات المتحدة

المصدر: دبي - البيان

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توجه وفد من مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إلى سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، للمشاركة في أعمال مؤتمر الطاقة العالمي 2024، الذي تبدأ فعالياته اليوم، ويستمر حتى 23 فبراير 2024 الجاري، وتنظمه الجمعية الدولية لطاقة المناطق، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار «جسر المستقبل».

اجتماعات

ويترأس أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، الوفد إلى المؤتمر العالمي، وسيشارك أيضاً في اجتماعات مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق، التي ستنعقد على هامش المؤتمر، كما تمثل مشاركة بن شعفار في تلك الاجتماعات أول تمثيل عربي وخليجي في هذا المجلس العالمي. كما سيقوم الوفد بجولة في محطة الطاقة المركزية في جامعة ستانفورد، والمباني الأخرى في الحرم الجامعي، للتعرف أ كثر على التقنيات الحديثة والمتطور المستخدمة، والتي تسهم في الحد من انبعاثات الكربون، وتمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة.

أهمية

وقال أحمد بن شعفار: «إن رعاية المؤسسة الماسية للمؤتمر والمشاركة في فعالياته، التي تترجم أهمية تبريد المناطق في حماية البيئة، هي واحدة من صور دعم «إمباور»، للأحداث الدولية، التي تسهم في إحداث فارق في حياة الشعوب والمجتمعات الحضارية لا سيما أن «إمباور» تتصدر صناعة تبريد المناطق عالمياً، مضيفاً: إن المشاركة في هذا الحدث هي فرصة نوعية لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة الهادفة لمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي، والتحول نحو الاستدامة في العديد من المحافل الدولية، هذا غير استراتيجيتها البارزة في نشر أهداف «إمباور» في السوق العالمي».

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