النسخة الثانية من معرض عجمان للاستثمار العقاري تنطلق اليوم

المصدر: عجمان – وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تنطلق اليوم بقاعة الإمارات للضيافة، النسخة الثانية من معرض عجمان للاستثمار العقاري، ويستمر حتى 22 فبراير الجاري بمشاركة أبرز شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية، بالإضافة إلى أكبر المصارف والبنوك الوطنية، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمختصين في المجال العقاري.

وأكد المهندس عمر المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أنه بعد نجاح النسخة الأولى من معرض عجمان للاستثمار العقاري وتحقيق الأهداف المنشودة، جاءت توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بتنظيم المعرض سنوياً ليصبح دورياً وفعالية رئيسية ضمن أجندة فعاليات إمارة عجمان، وذلك لما له من تأثير وصدى إيجابيين في سوق العقارات بعجمان لاسيما من الجانب الترويجي الهادف إلى تشجيع الاستثمار في الإمارة ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس أعمالهم ومشاريعهم العقارية.

وأوضح أن جدول أعمال المعرض يتضمن محاور ثرية يقدمها نخبة من الخبراء والأخصائيين العقاريين حول مستقبل القطاع العقاري والبنية التحتية في إمارة عجمان فضلاً عن التنظيم والتنافسية العقارية في عصر المتغيرات وغيرها من الجلسات الحوارية في مجال الإستثمار والتطوير العقاري وإدارة المرافق في العالم الجديد.

وذكر أن اليوم الأول سيشهد جلسة إفتتاحية تقدمها القاضي يقين عبدالله الحمادي حول «الحماية القانونية للمشتري على الخارطة» وجلسة أخرى تحت عنوان «عجمان دار الأمان» من تقديم القيادة العامة لشرطة عجمان، أما الجلسة الحوارية الثالثة ستكون بعنوان «الإقامة الذهبية للمستثمرين العقاريين» وتقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. واستقطب المعرض أكبر وأهم شركات التطوير العقاري مثل الزوراء العقارية والراسخون للعقارات والإمارات العقارية وجي جا للعقارت وسيلفر جيت وسلسبيل للعقارات وغيرها من كبرى شركات التطوير العقاري.

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