مركز دبي التجاري يستقبل ضيوف مجلسه الرمضاني 15 مارس

المصدر: دبي - البيان

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يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستقبال ضيوفه في المجلس الرمضاني الشهير بتجارب استثنائية، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 15 مارس حتى عيد الفطر المبارك.

ويجسد المجلس الرمضاني في مركز دبي التجاري العالمي أجواء الشهر الفضيل ويعتبر من أرقى الوجهات الرمضانية المفضلة في دبي، حيث يمزج بين التقاليد والتجديد. وسيعيش الضيوف أجمل التجارب مع عالم من الأطعمة الشهية التي تعكس تقاليد الشهر الكريم، وتقدم نكهات مبتكرة تعيد صياغة الأطباق التقليدية بطريقة مدهشة.

وتُعد الأجواء في المجلس مثالية لخلق لحظات لا تُنسى مع الأحبة، حيث تجتمع الفخامة والضيافة في تناغم ساحر. ويتفرّد طهاة المجلس، الحائزون على العديد من الجوائز العالمية، بتقديم تجربة تذوق فريدة لمأكولات الإفطار والسحور الشهية.

وتضم قائمة الطعام 70 خياراً مميزاً تتنوع ما بين نكهات شرق أوسطية لذيذة وأطباق عالمية شهية. وسيتمتع الضيوف بتجارب مميزة، حيث يعتبر المجلس مركزاً للتواصل يجتمع فيه الأهل والأصدقاء والزملاء معاً لتجربة فريدة وساحرة.

ومع كل خطوة يخطوها الزوار داخل المجلس، سيكونون على موعد مع عالم من الترحيب، حيث تُزين كل زاوية بزخارف موسمية رائعة، تدعو الضيوف للتفاعل والتواصل بروح مفعمة بالبهجة والسعادة.

وأثناء أوقات الإفطار والسحور، تمتزج الموسيقى الشرقية الراقية بالأجواء الرائعة، مما يضفي على تلك اللحظات طابعاً لا يُنسى. كما ستكون خدمة الشيشة متاحة للضيوف بعد الساعة 9 مساءً مع أداء موسيقي مباشر، كل يوم من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 1 صباحاً خلال فترة السحور، إلى هذه التجارب مزيداً من الأجواء الرائعة والمبهرة.

الحجوزات والمواعيد

ويتم تقديم وجبة الإفطار من وقت آذان المغرب حتى 8:30 مساءً، في حين تبدأ جلسات السحور من 9 مساءً وحتى 3 فجراً من الأحد إلى الخميس، وحتى الساعة 4 فجراً يومي الجمعة والسبت. ويمكن للمجموعات من 8 ضيوف أو أكثر إجراء حجز مسبق لمنطقة الأرائك، بينما يمكن للمجموعات من 12 ضيفاً حجز مجالس رمضانية خاصة، فيما تتسع مجالس كبار الشخصيات لما يصل إلى 24 ضيفاً.

ويمكن للضيوف ركن سياراتهم مجاناً في موقف السيارات متعدد الطوابق في شارع المعارض المقابل لفندق إيبيس. ويتعاون المجلس هذا العام مع مؤسسة تراحم الخيرية وبنك الإمارات للطعام لتوزيع أكثر من 6.000 وجبة في مختلف أنحاء دبي لدعم رسالة حكومة الإمارات المتمثلة في القضاء على هدر الطعام.

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