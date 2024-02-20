«اقتصادية الشارقة» تجتاز زيارة المتابعة لشهادة إدارة المقارنات المعيارية

المصدر: الشارقة- البيان

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اجتازت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مجدداً إجراءات زيارة المتابعة الدورية لشهادة إدارة المقارنات المعيارية 7070:2016 للعام الحالي 2024، ووفقاً للتقرير الصادر عن الشركة المقيمة، ونتائج التدقيق التي أظهرت التزام الدائرة الكامل بمتطلبات النظام الإداري المتوافق مع المواصفة المذكورة، وتم التوصية باستمرار منح شهادة الآيزو وفق نطاق التطبيق.

وأشار حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إلى أنه وفي إطار استلهام الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تركز على الابتكار والتطوير المستمر للخدمات وتوفيرها للعملاء عبر قنوات ذكية متعددة، فإن الدائرة تحرص بانتظام على نشر ثقافة الجودة بين الموظفين واطلاعهم على كافة التوجهات الحديثة للجودة والتميز المؤسسي إيماناً منها بالدور الحيوي لفريق العمل بخدمة المتعاملين على أفضل نحو ممكن وارتباط جودة الخدمات بالأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

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