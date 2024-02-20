استراتيجية لـ«الياه سات» للاتصال بين الأجهزة والأقمار الصناعية

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، المزود الرائد لحلول الأقمار الاصطناعية في دولة الإمارات، استراتيجيتها الطموحة للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية (D2D) - Project SKY، للارتقاء بمستوى الاتصال العالمي من خلال تمكين مستخدمي الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء في جميع أنحاء العالم من الاستفادة من القدرات المتفوقة لتقنيات الفضاء أينما كانوا.

تهدف هذه الخطوة إلى إعادة رسم ملامح قطاع الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، وتبشر هذه الاستراتيجية الرائدة بفصل جديد في مسيرة نمو شركة الياه سات في المستقبل، حيث ستستخدم معايير التكنولوجيا المفتوحة لدفع حدود الاتصال.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات، بهذه المناسبة: «استراتيجية الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية، من شأنها إحداث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات الفضائية، من خلال تزويد مليارات الأشخاص والشركات في مختلف القطاعات بالاتصال السلس والموثوق والفعال. وتُعد هذه الخطوة المفصلية جزءاً مهماً وأساسياً من استراتيجية النمو التوسعية لدى الياه سات».

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