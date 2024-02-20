1000 علامة تجارية في معرض دبي العالمي للقوارب

المصدر: دبي - وام

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كشف معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية الأضخم والأعرق في مجال نمط الحياة البحرية على مستوى الشرق الأوسط، عن إقامة الدورة الثلاثين هذا العام بين 28 فبراير الجاري و3 مارس المقبل، في منطقة دبي هاربر، بمشاركة أكثر من 1,000 علامة تجارية و200 قارب من أبرز الشركات الشهيرة عالمياً، بما فيها أزيموت وسان سيكر جلف وجلف كرافت وفينماستر وإتش بي ووتر ميكرز وأوشنو وألتهاوس لليخوت.

ويتولى مركز دبي التجاري العالمي تنظيم المعرض، ومن المقرر أن يشهد إطلاق 46 قارباً، حيث يعتمد على إرث يمتد لثلاثين عاماً في استضافة أكبر العلامات التجارية البحرية العالمية في دبي، وتوفير منصة مهمة للمبيعات والتواصل بين أكبر الشركات المصنعة المحلية والموزعين العالميين. ومن المقرر أن تطلق شركة آي إم جي بوتس، ثلاثة قوارب جديدة عالمياً خلال المعرض، بينما تستعد كل من ريفييرا للقوارب والفجر لإطلاق قاربين جديدين، ويتوقع أن تقوم كل من شركة إس إف لليخوت وويليامز تندر وفيريتي وغيرها بإطلاق قوارب جديدة على الصعيد الإقليمي.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي والمستشار الأول لمعرض دبي العالمي للقوارب، إن الدورة الثلاثين من المعرض هذا العام بمثابة مرحلة جديدة في تاريخ الفعالية، حيث توفر منصة شاملة لعرض الابتكارات الجديدة والترحيب بشركات وعلامات تجارية بارزة من قطاع الملاحة البحرية المحلي، مشيراً إلى تنامي شعبية المعرض ومكانته وقدراته الهائلة على تحويل دبي إلى مركز يجمع أبرز الجهات في قطاع الملاحة البحرية، لا سيما وأنها أصبحت وجهة رائدة عالمياً لسياحة اليخوت الفاخرة.

55 دولة

ويستقبل المعرض هذا العام جهات عارضة من أكثر من 55 دولة، تشارك أربع منها للمرة الأولى، وهي النمسا وفنلندا والسويد وكوريا، ما يعكس الإقبال الكبير والحضور الواسع للمعرض على مستوى العالم. وتتمتع شركات تصنيع اليخوت الفاخرة، بمكانة مرموقة بين ما يزيد على 200 شركة مصنعة ضمن المعرض، كما يشارك تسعة من أعضاء جمعية صانعي اليخوت الفاخرة في المعرض، ما يسلط الضوء على التزام الفعالية بإتاحة الفرصة لتمثيل أهم شركات التصنيع حول العالم. وتحتضن سواحل منطقة الشرق الأوسط حالياً 12.6 % من أساطيل اليخوت الفاخرة في العالم، وهي نسبة مرشحة للارتفاع بشكل كبير، لا سيما مع التوقعات التي تشير إلى نمو سوق اليخوت في المنطقة من 306 ملايين دولار أمريكي في عام 2022 إلى 481 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028، وفي ضوء التوقعات بنمو نسبة عدد الأفراد من أصحاب الثروات في دبي بنسبة 39 % بحلول عام 2026، يؤدي المعرض دوراً محورياً في تسريع عمليات البيع ضمن قطاع اليخوت على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

400 علامة جديدة

وتنضم 400 شركة وعلامة تجارية جديدة إلى الجهات العارضة الأساسية في المعرض السنوي المرموق، بما فيها إم تي إم البحرية، التي تستعرض جت سكي من طراز سي دوو، وفريق سيجاريت ريسينج، الذي يعتزم إطلاق يخت السباقات الجديد من الولايات المتحدة، وباغلييتو، التي حصلت على عضوية جمعية بناة اليخوت الفاخرة مؤخراً. ونجح المعرض، خلال دوراته الثلاثين، في توفير منصة إطلاق رائدة على الصعيدين العالمي والإقليمي لأفخم اليخوت على مستوى العالم.

وانضم إلى سعيد حارب خلال اللقاء الصحفي للفعالية، كل من عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة شمال القابضة، الشركة المالكة والمطورة لدبي هاربر، إلى جانب نعمان الحكيم، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجموعة الأميري القابضة، وعبير الشعالي، الرئيس التنفيذي لشركة جلف كرافت، بالإضافة إلى بريت نوبل، الشريك المؤسس لشركة سان سيكر جلف وشركة بوش آند نوبل ؛ وأسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي، وتريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي، إدارة الفعاليات، مركز دبي التجاري العالمي.

وقال عبدالله بن حبتور: يسرنا الاحتفال بالذكرى الثلاثين لمعرض دبي العالمي للقوارب، وأن نكون جزءاً من إرثه العريق. إن منطقة دبي هاربر المرموقة ومتعددة الجوانب تمثل الوجهة الأمثل لاستضافة المعرض، الذي يُعد الفعالية الأبرز في قطاع الملاحة البحرية، حيث يوفر دبي هاربر البيئة الأمثل والمرافق الممتازة لعشاق اليخوت والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، نظراً لكونه المرسى الأكبر والوحيد المجهز لاستقبال اليخوت الفاخرة.

وقالت عبير الشعالي، المتحدثة باسم شركة جلف كرافت، الشركة الإماراتية في صناعة اليخوت الفاخرة، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها: نتطلع إلى انطلاق النسخة الثلاثين من معرض دبي العالمي للقوارب، الذي يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لنا بوصفه منصة العرض الرئيسية لشركة جلف كرافت، ونستعد هذا العام لاستعراض مجموعة متنوعة من القوارب، بما في ذلك إطلاق القوارب الجديدة والمشاريع الخاصة بعلامتنا التجارية.

وقال نعمان الحكيم من مجموعة الأميري القابضة: بصفتنا إحدى الجهات العارضة التي شاركت في المعرض منذ بدايته، فإننا ندرك تأثيره الكبير في تعزيز قطاع الملاحة البحرية على الصعيد الإقليمي، وسنستعرض هذا العام خمسة من أفضل يخوتنا التي تحظى بإقبال كبير، بما في ذلك عرض يخت أزيموت 53 فلاي للمرة الأولى، ويخت أزيموت إس 7 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بريت نوبل: أظهر معرض دبي العالمي للقوارب تطوراً ونمواً هائلاً منذ انطلاقه، ونعتزم في دورة هذه العام الكشف عن أربعة يخوت جديدة على الصعيد الإقليمي، وانطلاقاً من كوننا شركة بريطانية رائدة في صناعة القوارب عالية الأداء، توفر لنا الفعالية نقطة انطلاق لتعزيز حضور علامتنا في السوق، وتعزيز قدرات الإمارة الواعدة للنمو، واستقطاب المزيد من الأفراد الأثرياء.

ويمثل المؤتمر السنوي لليخوت الترفيهية الذي ينعقد في 27 فبراير، بمثابة الإعلان الرسمي لمعرض دبي العالمي للقوارب، حيث يستضيف أكثر من 100 من أبرز قادة القطاع من جميع أنحاء العالم لتسليط الضوء على أبرز العناوين المتصلة، بما في ذلك الابتكار والتنظيم والاستدامة ومستقبل القطاع.

وينطلق معرض دبي العالمي للقوارب يوم 28 فبراير الحالي ويستمر حتى 3 مارس المقبل في دبي هاربر، ويوفر في دورته الثلاثين منصة استثنائية لاستضافة خبراء القطاع، وعشاق القوارب الفاخرة ونمط الحياة البحرية، ويدعوهم لاستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات في القطاع البحري.

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