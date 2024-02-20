«داماك» تطلق برج «ذا سفاير» على شارع الشيخ زايد بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت داماك العقارية عن إطلاق برج «ذا سفاير»، وهو الإطلاق الثالث والأخير ضمن سلسلة أبراج «صفا».

ويقع «ذا سفاير» على شارع الشيخ زايد بدبي، ويتمتع بإطلالات على قناة دبي المائية وأفق دبي، كما يجاور كلا المشروعين السابقين من مشاريع داماك، «صفا ون دي جريسوغونو» و«صفا تو دي جريسوغونو». وهو قريب أيضاً من منطقة الجميرا ووسط المدينة «داون تاون دبي» وعلى بعد خطوات من حديقة الصفا. كما يمكن للسكان أيضاً استكشاف العروض في سيتي ووك وبوكس بارك على بعد لحظات من «ذا سفاير» بالإضافة إلى شاطئ الجميرا.

ويوفر «ذا سفاير» أسلوب معيشة يجمع بين المرافق العصرية الفاخرة ووسائل الراحة الترفيهية، حيث ترحب حلقة غامرة من الضوء بالمقيمين والزوار فور دخولهم إلى ردهة البرج، كما يمكنهم الاسترخاء في حوض السباحة من طراز إنفينيتي، والاستمتاع بالإطلالات على حديقة الصفا والمياه في منطقة «البوديوم». وتتوفر أيضاً مساحات مشتركة للعمل في الدور العلوي، محاطة بالمساحات الخضراء ونباتات دوار الشمس، وحجرات زجاجية لكسر الروتين اليومي.

كما يضم البرج حديقة طيور الكناري التي تقع بجوار مساحات العمل المشتركة، بينما يمكن لعشاق اللياقة البدنية ممارسة التمارين والحفاظ على نشاطهم في مضمار الجري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى مركز اللياقة البدنية الداخلي.

وقال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في شركة داماك العقارية: «يعزز إطلاق برج «ذا سفاير»، وهو البرج الثاني الذي نعلن عنه خلال الربع الأول من عام 2024، التزامنا بتلبية الطلب المستمر على الوحدات السكنية الفاخرة».

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