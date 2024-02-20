تمديد تقديم طلبات المشاركة بجوائز «اتصالات المهام الحرجة الدولية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الجمعية العالمية للاتصالات الحرجة «تي سي سي إيه» (TCCA)، أمس، عن تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة في جوائز اتصالات المهام الحرجة الدولية لعام 2024 (ICCAs) إلى 24 فبراير الحالي، وذلك استجابة للاهتمام الاستثنائي، والطلبات العديدة الواردة من قبل المشاركين.

وتعتبر جوائز اتصالات المهام الحرجة الدولية، التي تقوم بها الجمعية العالمية للاتصالات الحرجة (TCCA)، من أرقى الجوائز العالمية في مجال الاتصالات في العمليات الحيوية والأزمات والكوارث، حيث تسلط الضوء على التميز، ويعرض أحدث الابتكارات الرائدة كل عام، تكريماً لنجاح المنتجات والأفراد والمؤسسات، التي وسعت قدراتها، وقدمت قيمة جديدة لقطاع اتصالات المهام الحرجة.

وستعقد دورة هذا العام من حفل تقديم جوائز اتصالات المهام الحرجة الدولية في 14 مايو المقبل في دبي، على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024 (CCW) الحدث البارز والرائد على مستوى العالم في مجال اتصالات المهام الحرجة، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 16 مايو 2024.

ويتم تشجيع المرشحين المؤهلين على الاستفادة من الموعد النهائي المحدد، وتقديم طلبات المشاركة، حيث ستقيم طلباتهم من قبل لجنة من الحكام المستقلين ذوي الخبرة، وستكون المشاركة مفتوحة من خلال 13 فئة. فبدءاً من إنشاء التكنولوجيا، ونشرها إلى استخدام اتصالات المهام الحرجة عبر مختلف الصناعات، سيتم دراسة كل مجال بدقة قبل وضع القائمة المختصرة النهائية.

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