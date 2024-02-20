«كيرنو» تنضم إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت وزارة الاقتصاد انضمام شركة «كيرنو» الناشئة المتخصصة في منتجات البنية التحتية الرقمية المخصصة للمؤسسات إلى «مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التابعة للوزارة، التي تقدّم مجموعة من التسهيلات اللازمة لدخول السوق وتمكين الشركات من مختلف أنحاء العالم من تأسيس أو توسيع عملياتها في دولة الإمارات، بما يدعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار في الدولة.

وستعمل «كيرنو» على تطوير وتصنيع أجهزة الخوادم والتخزين وشبكات تكنولوجيا المعلومات المخصصة للمؤسسات محلياً، وذلك بهدف تلبية الطلب المتنامي في المنطقة على هذا المجال في قطاع البنية التحتية.

ويرأس الشركة خبراء بارزون عملوا مع شركتي «نوكيا» و«آي بي إم» العالميتين ويمتلكون معرفة واسعة في بناء شركات التكنولوجيا المتخصصة في أنظمة وشبكات الحوسبة المتقدمة.

وتستفيد «كيرنو» من «مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» لمساعدتها على تسريع عملياتها في دولة الإمارات، وتتوقع الشركة إنجاز المرحلة الأولى، بإتمام منشأة مساحتها 5,000 متر مربع، تتخصص في التمديد والتجميع، بحلول الربع الثالث من العام الجاري، وستعمل المنشأة بكامل طاقتها لتسليم أول منتجاتها إماراتية الصنع للشركات بحلول الربع الأول من العام المقبل.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية «بالتوازي مع التحول الرقمي المتسارع عالمياً، يتنامى طلب المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص إقليمياً وعالمياً على حلول ومنتجات تكنولوجيا المعلومات المخصصة للمؤسسات وفي هذا السياق، نرحب بانضمام شركة كيرنو إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تسهم في تقدم دولة الإمارات نحو اقتصاد معرفي قائم على التكنولوجيا والمنتجات التي ستصممها الشركة وتصنّعها في دولة الإمارات ستكون مثالاً جديداً على دور المبادرة محفزاً للاستثمار والتوسع والنمو ضمن قطاع التكنولوجيا الحيوي في الدولة».

وقال ديميتريو روسو، الرئيس التنفيذي لشركة كيرنو «نتشرف بانضمامنا إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إيماناً منا بالفرص الهائلة التي تمتاز بها منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دولة الإمارات التي تشهد مسيرة تحول رقمي مذهلة ويسعدنا أن نشارك فيها، وأود هنا التعبير عن امتناني لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على ترحيبه بنا ونحن في شركة كيرنو حريصون على ترسيخ حضورنا على المدى البعيد والتحول إلى أحد الشركاء في استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة اصنع في الإمارات عن طريق التصميم والتصنيع المحلي والتعاون مع المنظومة الصناعية المحلية».

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