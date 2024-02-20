«سيمنس للطاقة» تفتتح مركز الابتكار بجامعة خليفة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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افتتحت شركة سيمنس للطاقة، أمس، مركز الابتكار التابع لها بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي، كجزء من جهودها في تسريع عمليات التحول إلى صافي انبعاثات كربونية إقليمياً وعلى مستوى العالم. ويدعم مركز الابتكار نقل المعرفة وتسريع عمليات التسويق التجاري للحلول المبتكرة التي تقود مفهوم تحول الطاقة، إلى جانب صقل المهارات، ويهدف المركز إلى توفير عدد من فرص العمل، كما تقدم سيمنس للطاقة ما لا يقل عن 6 دورات تدريبية سنوياً للطلاب المواطنين في جامعات أبوظبي وتوظيف 50 % منهم.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «يسرنا عقد الشراكة مع سيمنس للطاقة لتسريع الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون، ويعتبر ذلك أحد أهم التحديات العالمية التي تتطلب عملاً مشتركاً وتعاوناً بين جميع الجهات»، مشيراً إلى أن المركز سيسهم في توفير المزيد من الفرص في منظومة العمل من خلال تطوير أفضل الحلول المبتكرة التي تعزز جهودنا في قطاع الطاقة النظيفة.

وقال الدكتور فهد اليافعي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لشركة سيمنس للطاقة في الشرق الأوسط: «إن تسريع عمليات إزالة الكربون من مختلف القطاعات تتطلب تعزيز الشراكة والابتكار»، وأوضح أن مركز الابتكار سوف يعمل على الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي توفرها الإمارة. ويركز مركز الابتكار أعماله على تعزيز العلاقات مع شركائنا والشركات الناشئة والأوساط الأكاديمية وغيرها من المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص على تطوير وتنفيذ التقنيات الجديدة التي من شأنها المساهمة في الوصول إلى انبعاثات صفرية في أقرب وقت ممكن.

وأكد خالد بن هادي، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في دولة الإمارات – في تصريحات خاصة لـ «البيان» أن شركة سيمنس تتواجد في دولة الإمارات منذ أكثر من 40 عاماً، وتعتبر شريكاً استراتيجياً في الدولة من خلال شراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية وأبرز الشركات من القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في قطاعي الطاقة والاستدامة.

وأضاف أن سيمنس للطاقة تسهم بإنتاج ونقل حوالي 40% من الطاقة في الإمارات من خلال توربينات الغاز وغيرها من تقنيات نقل وتوليد الكهرباء.

وقال الدكتور السير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة: «يسعدنا أن ننضم إلى شركة سيمنس للطاقة ومكتب أبوظبي للاستثمار لافتتاح مركز الابتكار أبوظبي في حرمنا الجامعي في ساس النخيل، بهدف تطوير رأس المال البشري في دولة الإمارات، وتقديم فرص التدريب الداخلي والتطوير التكنولوجي وإيجاد فرص عمل للكوادر المؤهلة».

حضر الافتتاح حميد الشمري، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وأنس جودت البرغوثي، الرئيس التنفيذي للعمليات في القابضة (ADQ)، والدكتور محمد بني ياس، المستشار الأكاديمي في وزارة التعليم العالي، وألكساندر شونفلدر، سفير ألمانيا في الإمارات.

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