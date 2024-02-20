غرفة الشارقة تدعو الشركات الهندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الإمارة

المصدر: الشارقة - البيان

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استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة فرص تطوير الاستثمار، وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في كل من الشارقة والهند، على ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والتي تفتح آفاق التعاون وزيادة الاستثمارات، وترفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، ودعت الغرفة الشركات الهندية للاستفادة من البيئة الاستثمارية الواعدة في الشارقة، وما توفره من فرص للشركات ورجال الأعمال في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال «ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند»، الذي نظمته الغرفة في مقرها، أمس، بحضور عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسودارسان سوامي، رئيس غرفة تجارة وصناعة فيساخاباتنام الهندية رئيس الوفد الهندي، وحليمة العويس عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وجمال بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، وسلطان آل علي تنفيذي أول خدمة المصدرين وإدارة الأسواق في مركز الشارقة لتنمية الصادرات، ولالو صامويل، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة قطاع الصناعة في غرفة الشارقة، وجاسم البلوشي، رئيس الإدارة الاستراتيجية بمصرف الشارقة الإسلامي.

وضم الوفد الهندي مجموعة من الشركات المتخصصة في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

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