«فيتوريو» الأذربيجانية تتخذ «حرة مطار الشارقة» مركزاً إقليمياً للتوسع في المنطقة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة فيتوريو الأذربيجانية المتخصصة في صناعة العطور ومستحضرات التجميل، عن اتخاذها للمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي كمركز إقليمي جديد لتوسعها في أسواق الشرق الأوسط.

وجاء الإعلان خلال توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وشركة «فيتوريو» في مقر الهيئة من قبل سعود المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وأياز إبراهيموف، مدير شركة فيتوريو، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من الجانبين.

ونصت مذكرة التفاهم على تأجير أرضٍ للشركة في حرة مطار الشارقة الدولي تبلغ مساحتها 215,000 قدم مربعة لتشييد مصنع لصناعة العطور ومستحضرات التجميل من العلامة التجارية الخاصة بالشركة، حيث تبلغ قيمة استثمارات الشركة في حرة مطار الشارقة الدولي حوالي 18.4 مليون درهم.

ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد في إمارة الشارقة ما بين 5-6 ملايين عبوة سنوياً، على أن يتم تصديرها من الشارقة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وتمتلك شركة «فيتوريو»، التي تأسست في العام 2014، ولديها أكثر من 800 متجر حول العالم، مصانع في كل من كازاخستان وروسيا، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى الكويت وبيلاروسيا ومولدوفا وروسيل وقيرغيزستان وكازاخستان.

وأشار سعود المزروعي إلى أن قرار شركة «فيتوريو» اتخاذ الشارقة مقراً لعملياتها ونشاطاتها الإقليمية يعكس السمعة العالمية والمتنامية للإمارة كوجهة استثمارية رائدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز