مركز دبي المالي العالمي ينظم «20 يوماً في التوجهات المالية»

المصدر: دبي - البيان

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احتفالاً بمرور عشرين عاماً على تأسيسه، أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن تنظيم سلسلة متميزة من الفعاليات والأنشطة المالية، تمتد على مدار 20 يوماً.

وابتداءً من 29 أبريل إلى 29 مايو، ستتاح الفرصة للمشاركين للانخراط في مجموعة متنوعة من الفعاليات والندوات وورش العمل، وجلسات التواصل والاحتفالات الخاصة.

وتجمع سلسلة الفعاليات التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، تحت شعار «20 يوماً في توجهات القطاع المالي»، قادة القطاع المالي وصنّاع السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال، للاحتفال بمرور عقدين من التميز على نشأة المركز ضمن مسيرة حافلة بالإنجازات، تعزز مكانته ضمن المشهد المالي العالمي.

وسيبدأ جدول الفعاليات والأنشطة الممتد على مدار 20 يوماً، بمؤتمر دبي الدولي للتأمين، الذي سيعقد في الفترة من 29 إلى 30 أبريل، في منتجع أتلانتس النخلة دبي، والنسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية يومي 6 و7 مايو في مدينة جميرا، تليها قمة HFM الشرق الأوسط لصناديق التحوط في دورتها الأولى، والتي من المقرر أن تجمع قطاع صناديق التحوط بالشراكة مع شركة بيانات الاستثمار العالمية «ويذ إنتليجانس»، في 15 مايو في مركز المؤتمرات في مركز دبي المالي العالمي.

وينضم معهد التمويل الدولي أيضاً إلى سلسلة فعاليات «20 يوماً في توجهات القطاع المالي» التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، احتفالاً بمرور عشرة أعوام على تأسيس المعهد في المركز، وعشرين عاماً على تأسيس مركز دبي المالي العالمي، وذلك من خلال منتدى معهد التمويل الدولي لرؤساء إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في 21 مايو.

وخلال الفعالية، ستكون هناك أيضاً أنشطة مخصصة لعملاء مركز دبي المالي العالمي العاملين في قطاعي الخدمات المصرفية للشركات وخدمات الاستثمار وإدارة الثروات. وفي شهر أبريل، سيكون مركز دبي المالي العالمي أيضاً شريكاً بلاتينياً لقمة إدارة الاستثمار البديل في لندن، الحدث الأبرز لمحترفي الاستثمار البديل.

وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «انطلاقاً من كون مركز دبي المالي العالمي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، فقد لعب دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحفز الابتكار في المنطقة، حيث استقطب المؤسسات الرائدة والمواهب من جميع أنحاء العالم.

وتعتبر سلسلة فعاليات «20 يوماً في توجهات القطاع المالي» في مركز دبي المالي العالمي، دليلاً على التزام المركز بالتميز والابتكار في القطاع المالي، حيث نواصل جهودنا لتعزيز ومواكبة مستقبل القطاع المالي، من خلال قيادة مسيرة التطوير لحفز الابتكار والتحول الرقمي، بما يُمكّن الشركات من النمو والازدهار في دبي وخارجها».

وترتكز فعاليات «20 يوماً في توجهات القطاع المالي» بشكل رئيس، على أجندة أعمال النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي.

وستجمع قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، أكثر من 8000 من صنّاع القرار، و300 من قادة الفكر، و200 عارض، لاستعراض أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية.

ويشارك في القمة نخبة من المتحدثين، تضم يي-هسين هونغ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز»، وبراد جارلينجهاوس الرئيس التنفيذي لشركة «ريبل»، ومايكل جرونيجر الرئيس التنفيذي لشركة «تشيناليسيس».

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