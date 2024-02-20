سوق دبي يرتفع للجلسة السابعة بمكاسب 1.5 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة السابعة على التوالي، أمس، أولى جلسات الأسبوع، وصعد مؤشر السوق بـ0.33% أو ما يعادل 14.18 نقطة، مسجلاً مستوى 4272.96 نقطة، ليربح السوق نحو 1.5 مليار درهم بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 728.9 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 730.4 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «تكافل الإمارات» بالحد الأقصى عند 0.514 درهم ليقود ارتفاعات 23 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهما «إعمار» على سيولة جاوزت 89.1 مليون درهم، تعادل 29.9% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 297.3 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «الفردوس القابضة» 9.96%، و«الخليج للملاحة» 3.6%، و«سلامة» 3%، و«أملاك للتمويل» 2.8%، و«مصرف عجمان» 2.7%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.65%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 44 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 97.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 53.55 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9410.38 نقطة، منخفضاً بـ0.18% في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 204.7 ملايين درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 117.2 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 89.8 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، أسهم «أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 6.5%، و«رأس الخيمة للأسمنت» 4.6%، و«بنك رأس الخيمة الوطني» 4.55%، و«جلفار» 2.9%، و«الدار العقارية» 2.4%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية في دبي وأبوظبي سيولة بأكثر من 1.3 مليار درهم، موزعة بواقع 1.03 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و297.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 476.3 مليون سهم عبر تنفيذ 23.8 ألف صفقة.

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