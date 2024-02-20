«إنفستكورب» تطور مطار «جون كينيدي» بـ 4.2 مليارات دولار

المصدر: نيويورك - البيان

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أعلنت انفستكورب، عن استثمار نوعي جديد تقود من خلاله مشروع تطوير المبنى 6 في مطار «جون إف كينيدي» في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 4.2 مليارات دولار.

وستكون «إنفستكورب كورسير»، الشركة الجديدة المتخصصة في قطاع البنى التحتية، التي أسستها مجموعة «إنفستكورب» عبر منصتها «فانتاج جروب للمطارات»، مسؤولة عن مهام تطوير المبنى الجديد بالمطار الدولي وإدارته وتشغيله.

ويكتسب المشروع الاستثماري الجديد أهمية نوعية في الاستثمارات الاستراتيجية للشركة، كون مطار جون كنيدي هو المركز الرئيس لحركة الطيران الدولية من وإلى نيويورك، حيث خدم عام 2022 ما نسبته 69% من المسافرين الدوليين في المنطقة ومحيطها.

كما يتميز مطار جون إف كينيدي أيضاً بكونه وجهة أو منطلق 72% من المسافرين عبره في عام 2022، مقابل نسبة محدودة من المسافرين الذين استخدموه بنظام العبور أو «الترانزيت».

ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث بدأت الأولى بالفعل، ويتوقع أن يتم تسليمها عام 2025. أما المرحلة الثانية، فمن المقرر الانتهاء منها أواخر عام 2027.

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