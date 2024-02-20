«عمومية الشارقة الإسلامي» تعتمد توزيع 323.5 مليون درهم

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمدت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي قرار توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس مال الشركة وبما يعادل 323.5 مليون درهم، وذلك بناءً على المقترح المرفوع من مجلس الإدارة، وتأكيداً لالتزام المصرف بتقديم عوائد مستدامة لمساهميه.

كما وافقت الجمعية على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، واعتمدت تعيين مدققي الحسابات لعام 2024، وتعيين الدكتور عبدالرحمن عبدالله السعدي عضواً في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القرارات.

وترأس عبدالرحمن بن محمد العويس رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمصرف، الذي عقد حضورياً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإلكترونياً بتقنية الاتصال عن بعد، وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، وممثلون عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وعن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إضافة إلى عدد كبير من مساهمي المصرف.

واستعرض عبدالرحمن بن محمد العويس أهم نتائج التقرير السنوي عن عام 2023م، حيث أكد أن البيانات المالية المدققة لعام 2023 أظهرت تحقيق المصرف لأرباح صافية بلغت 851.5 مليون درهم، مقارنة بـ 650.9 مليون درهم في عام 2022، أي بزيادة 31%، وأن صافي الأرباح التشغيلية شهد ارتفاعاً بنسبة 29% إلى 1.3 مليار درهم، مقارنة بمليار درهم عن العام السابق.

وقال: يعكس نمو صافي الأرباح الأداء القوي في جميع أوجه أعمال المصرف، حيث شهد صافي الدخل الناتج من منتجات التمويل والاستثمار ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 20% ليصل إلى 1.5 مليار درهم، وبزيادة 239.6 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2022 حيث بلغت 1.2 مليار درهم، مضيفاً بأن صافي الدخل المحقق من الرسوم والعمولات والاستثمارات والإيرادات الأخرى شهد ارتفاعاً بنسبة 32%، ليصل إلى 522.1 مليون درهم، مقارنة بـ 395.8 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز