«نوفيا غلوبال» تفتتح مكتباً في دبي

المصدر: دبي - البيان

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حصلت منصة الاستثمار الدولية «نوفيا غلوبال» أخيراً على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، لتأسيس مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي. وعيّنت الشركة مارك مابلزدن مسؤولاً عن قيادة مكتبها في دبي، إذ يمتلك مابلزدن خبرة واسعة في قطاع إدارة الثروات في الإمارات أكثر من 10 سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نوفيا غلوبال ستيف أندروز: «لا يمكن تجاهل المشهد الاقتصادي والاستثماري في دبي، إذ يوجد أكثر من 1,000 شركة مالية في مركز دبي المالي العالمي، بينما تضم دبي أكثر من 950 مليار دولار من الثروات الخاصة».

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