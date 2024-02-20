«مونتي كابيتال» تحصل على ترخيص «دبي للخدمات المالية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة مونتي كابيتال، القسم الاستشاري المالي والاستثماري التابع لمجموعة شركات مونتي، حصولها حديثاً على ترخيص فئة رابعة من سلطة دبي للخدمات المالية، يتيح لها توسيع مجموعة خدماتها، وتعزيز قدراتها في التمكين المالي، وعقد الصفقات الاستثمارية، وإدارة الائتمان بكل سهولة.

وقال أحمد طبارة، الرئيس التنفيذي لشركة مونتي كابيتال: «يُعد الحصول على الترخيص التنظيمي من سلطة دبي للخدمات المالية إنجازاً تاريخياً لشركة مونتي كابيتال، ما يعزز التزامنا تقديم خدمات استشارية مالية متميزة وحصرية في المنطقة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز