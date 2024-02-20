المصدر: باريس – وام

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عقد مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي اجتماعه الثاني، أمس في باريس، وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـــ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومن الجانب الفرنسي باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، وذلك بحضور برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والتكنولوجيا في فرنسا، وشهد الاجتماع إطلاق منصة إماراتية فرنسية للاستثمار المناخي بهدف تشجيع المستثمرين على الاستفادة من الفرص التي يتيحها الانتقال في قطاع الطاقة.

دور محوري للمجلس

ونقل الدكتور سلطان الجابر تحيات قيادة الإمارات إلى الجانب الفرنسي مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ومشيداً بعمق العلاقات التي تشهد تطوراً مستمراً في إطار الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك الذي يحقق تطلعات الجانبين إلى مزيد من النماء والازدهار، وأكد أهمية الدور المحوري للمجلس في تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة بما يتماشى مع تطلعات قيادتي البلدين الصديقين، وعلى ضرورة العمل بروح الفريق وتحقيق مستوى عالٍ من المشاركة لضمان تحقيق نتائج ملموسة، وإيجاد المزيد من الفرص المشتركة ذات الجدوى الاقتصادية المستدامة، والسعي للاستفادة منها لخلق شراكة طويلة الأمد للتعاون والاستثمار بما يسهم في جهود التنويع الاقتصادي.

منصة ثنائية

وتم في الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم في شأن إطلاق «المنصة الثنائية الإماراتية الفرنسية للاستثمار المناخي» ووقعها من الجانب الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ومن الجانب الفرنسي برونو لو مير، وتهدف المنصة إلى تشجيع المستثمرين في البلدين على الاستفادة من الفرص والمشروعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والانتقال في قطاع الطاقة، وبما يخدم الجهود الدولية الهادفة للحد من تداعيات تغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على خفض الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات منها فتم إطلاق هذه المنصة من قبل شركات إماراتية وفرنسية يمثلها من الجانب الإماراتي شركتا أدنوك ومصدر، ومن الجانب الفرنسي توتال إينرجيز، وبنك الاستثمارات العامة (Bpifrance)، وسي إم آي - سي جي إم، لجذب المزيد من شركاء الاستثمار من البلدين كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي «مصدر» و«توتال إنرجيز» في شأن استكشاف وتطوير مشروعات مشتركة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ووقعها من جانب الإمارات، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر محمد الرمحي، ومن الجانب الفرنسي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز باتريك بويانيه.

نجاح

ونجح مجلس الأعمال في تسهيل التوصل إلى مجموعة من الفرص التي تشمل:

1 التعاون بين شركة «مصدر» الإماراتية وشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية والذي تم الإعلان عنه على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف COP 28، بهدف اختبار إمكان تحويل الميثانول إلى وقود مستدام للطائرات، وتم إنجاز أول رحلة طيران باستخدام هذه التقنية في دبي في المؤتمر.

2 التعاون بين «إيرباص» و«مصدر» بمجالات وقود الطيران المستدام، والهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيا التقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء، إضافة إلى حلول «الحجز والاسترداد» للوقود المستدام للطائرات.

3 التعاون بين «أدنوك» والشركة و«تبريد» التي تمتلك شركة إنجي الفرنسية 40% من أسهمها، لبدء العمليات التشغيلية في مشروع «G2COOL»، أول مشروع خليجي.

4 الشراكة بين شركتي «مصدر» و«سي إم ايه - سي جي إم» الفرنسية في مجال الطاقة المتجددة مع التركيز على الوقود الحيوي والوقود المعتمد على الميثان والميثانول، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

5 مبادرة «وجهتك الإمارات» التي تم إطلاقها من قبل شركة «تاليس» الفرنسية وبالتعاون مع مجلس «توازن»، وبدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف تعزيز قدرات الصناعات الوطنية.

6 التعاون الثلاثي بين شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة وشركة سويز الفرنسية وشركة ماروبيني اليابانية لتطوير أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة طشقند في أوزبكستان بتكلفة إجمالية تقدر بـ1.5 مليار دولار.

7 التعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي و«سي أم ايه - سي جي أم» الفرنسية في إدارة المحطة المستدامة للحاويات، التي من المتوقع إتمام العمل عليها وتشغيلها ابتداءً من سنة 2025.

8 التعاون بين شركتي «&e المؤسسات» الإماراتية و«شنايدر إلكتريك» الفرنسية لتحسين الكفاءة التشغيلية للطاقة في كامل شبكات «e & المؤسسات».

9 الشراكة الاستراتيجية بين «مصدر» و«إتش واي 24» لاستكشاف فرص تطوير واستثمار مشتركة في مشروعات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مناطق مختلفة.

حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهند العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، وماجد السويدي المدير العام الممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP 28)، وهناء الرستماني الرئيسة التنفيذية لبنك أبوظبي الأول، وخالد الحريمل نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشريف الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات لــ«مجلس التوازن»، وميرة السويدي رئيسة قسم الشراكات السيادية بشركة مبادلة للاستثمار، ومحمد قيسي رئيس المشاريع الاستراتيجية في القابضة ADQ.

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