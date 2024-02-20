غرف دبي تبحث مع كبار المصدّرين أبرز التحديات والحلول المقترحة

المصدر: دبي _ البيان

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أطلقت غرف دبي مبادرة «لقاء المصدرين» لدعم الشركات المصدرة العاملة في الإمارة ودعم انتشار منتجاتها وخدماتها عالمياً، وتهدف المبادرة لتحفيز نمو صادرات دبي في الأسواق الدولية.

ويأتي «لقاء المصدرين» في إطار جهود غرف دبي للمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) الساعية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وتعزيز مكانة دبي ضمن أهم 3 مدن اقتصادية حول العالم. كما تتماشى مع مساعي الغرف لتحقيق أهداف مبادرة «دبي جلوبال» لدعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في الأسواق العالمية.

ويعتبر «لقاء المصدرين» فعالية حوارية مع الشركات المحلية المصدرة، بحيث يتم التعرف عن كثب على واقع قطاع التصدير وإعادة التصدير بشكل مباشر عبر الحوار مع ممثلي الشركات المتخصصة بالتصدير وإعادة التصدير. وتم تدشين الدورة الأولى لمبادرة «لقاء المصدرين» في مقر غرف دبي بحضور 140 مشاركاً من كبار المصدرين، وشهدت حواراً بناءً بمشاركة فاعلة من قبل الحضور لمناقشة فرص وتحديات قطاع التصدير وإعادة التصدير واستعراض أبرز آفاقه المستقبلية.

وخلال كلمته الافتتاحية، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «انطلاقاً من دورنا كممثل للقطاع الخاص ومساهم حيوي في دعم نمو اقتصاد دبي وتعزيز التجارة الخارجية للإمارة، يأتي لقاء المصدرين كخطوة نوعية لتعزيز شراكتنا مع مجتمع الأعمال، وتقديم كل الدعم اللازم لنمو وازدهار شركات دبي في الأسواق العالمية».

وقدمت وزارة الاقتصاد خلال اللقاء عرضاً شاملاً حول أبرز مستجدات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات، مع مناقشة مساهمة هذه الاتفاقيات في فتح المزيد من الفرص أمام شركات القطاع الخاص والمصدرين في دبي والإمارات.

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