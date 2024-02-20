قمة التجزئة 2024 بدبي تركز على الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت قمة التجزئة؛ الفعالية العالمية المعنية برسم ملامح مستقبل قطاع التجزئة، عن قائمة المتحدثين المشاركين وفعاليات التواصل الحصرية لدورة عام 2024.

وأفادت بأن الحضور سيكونون على موعد مع تجربة مميزة تشمل أجندة زاخرة بالفعاليات تتمحور حول ثماني ركائز أساسية تشمل: الذكاء الاصطناعي، والتجزئة التقليدية، والبيانات، والتحول الرقمي، والاقتصاد الكلي، وسلاسل التوريد، والاستدامة والأخلاقيات، والمواهب.

ودعت القمة للمشاركة في الفعالية التي تُقام يومي 23 و24 أبريل في منتجع أتلانتس النخلة. وتقدم الدورة للضيوف مجموعة من الأفكار القيمة حول مستقبل قطاع التجزئة، فضلاً عن إمكانية التواصل مع قادة القطاع. كما توفر فرصة مميزة للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية في بعض من أفخم الوجهات في دبي.

وتقام الدورة الرابعة والمرتقبة من الفعالية بالتعاون مع غرف دبي. وتستضيف أكثر من 800 جهة مشاركة من 64 دولة. كما تشهد الفعالية مشاركة ما يزيد على 90 ضيفاً من قادة القطاع من أكثر من 18 دولة في أكثر من 35 جلسة تفاعلية مخصصة لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع التي تتصدر أولويات الجهات الأبرز في القطاع.

وتشمل قائمة المتحدثين المشاركين في الفعالية منى قطّان، مؤسسة علامة كيالي للعطور والمؤسسة المشاركة في شركة إتش بي إنفيسمنتس؛ وسكوت كاتلر، الرئيس التنفيذي لشركة ستوك إكس؛ وجون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع؛ ومايكل موراي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فريزر؛ وريجيس شولتز، الرئيس التنفيذي لشركة جي دي سبورتس.

وانضمت إليهم مؤخراً نخبة من الشخصيات الملهمة، بمن فيهم رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي لسوق دوت كوم، ونائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وتود كرينسكي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ريبوك؛ وسيما جانواني فيد، مؤسسة ورئيس مجلس إدارة مجموعة أباريل؛ ونيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل؛ وبنجامين فوخوت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دي إف إس ريتيل.

ويشارك المتحدثون من القادة ورواد الأعمال وقادة الفكر تحليلاتهم ضمن مجموعة من الجلسات التي تغطي العديد من المواضيع، بدءاً من تحسين التجارب متعددة القنوات، ووصولاً إلى أثر التنوع والشمول والذكاء الاصطناعي على تجارب المستهلكين.

وتعد مجموعة أباريل من أبرز المشاركين في دورة هذا العام بوصفها الراعي الرسمي البلاتيني للفعالية، مما يؤكد التزام القمة بالتميز.

ومجموعة أباريل هي مجموعة تجزئة عالمية متخصصة بالأزياء وأسلوب الحياة المعاصر، وهي حائزة على العديد من الجوائز المرموقة وتتخذ من دبي مقراً لها، وهي تقدم مجموعة من العلامات التابعة لها وتلك التابعة لأشهر الشركات العالمية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وتجسد الشراكة الرؤية المشتركة الرامية إلى تعزيز الابتكار في قطاع التجزئة.

وقال جاري ثاتشر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لقمة التجزئة: «تمثل قمة التجزئة 2024 نقلة نوعية في قطاع التجزئة، حيث تقدم نخبة من الخبراء في القطاع مجموعة من الرؤى المعمقة، كما تتميز القمة ببرنامج أعمال هو الأكبر والأفضل في تاريخها، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية، ما يجعل القمة الفعالية الأبرز لهذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، سنقيم حفل تواصل مميز في مطعم كلاود 22، لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققه في الدورة السابقة. وأتوجه بالشكر إلى شركائنا والجهات الراعية على دعمهم خلال هذه المرحلة الاستثنائية».

وتُعد دورة هذا العام الأبرز على الإطلاق للقمة حيث تستضيف مجموعة مميزة من الجلسات المخصصة وحفلات التعارف والأنشطة الملهمة، ومن المتوقع أن تستقطب مشاركة ما يزيد على 800 من خبراء التجزئة البارزين، وأكثر من 90 متحدثاً متخصصاً عالمياً، منهم 90% متحدثاً من القادة التنفيذيين.

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