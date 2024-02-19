بلدية دبي: 26 ألف مؤسسة غذائية في الإمارة

المصدر: دبي - وام

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كشفت بلدية دبي، خلال مشاركتها في فعاليات معرض الخليج للأغذية «جلفود 2024» المقام في مركز دبي التجاري العالمي حتى 22 فبراير الجاري، عن وجود أكثر من 26 ألف مؤسسة غذائية في الإمارة.

ونوه سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، بدخول 8 ملايين طن أغذية إلى دبي سنوياً عن طريق المنافذ المختلفة في الإمارة، حيث تخضع للرقابة والتفتيش، مؤكداً أن ما يقرب من 90 % من الأغذية والمشروبات التي تدخل دولة الإمارات من خلال إمارة دبي.

وقال الطاهر، إن معرض جلفود يمثل فرصة مهمة لإبراز جهود بلدية دبي في بناء منظومة غذائية مستدامة في الإمارة ودعم تحقيق مستهدفات «استراتيجية الأمن الغذائي للإمارة»، لافتاً إلى أهمية مشاركة البلدية في معرض «جلفود» لكونه منصة سنوية تجمع أبرز منتجي الأغذية والمشروبات ومورّديها حول العالم، لتبادل الخبرات والتعرف على الاتجاهات العالمية والمستقبلية، وأحدث مستجدات صناعة، وإنتاج، وتداول، الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى تعريف شركات الأغذية الجديدة بالفرص الاستثمارية في إمارة دبي بحكم موقعها الاستراتيجي بين أفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وسلط الطاهر الضوء على «برنامج بلدية دبي للتميز في الأنظمة الغذائية» (DM Food Elite)، الذي يهدف إلى تكريم المنشآت الغذائية المتميزة في تطبيق معايير السلامة الغذائية والتغذية، والاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية والابتكار والرقمنة، تماشياً مع مبادرات الدولة في عام الاستدامة، وضمن جهود البلدية ومحاور عملها الاستراتيجية في بناء منظومة غذاء مستدامة، تضمن سلامة واستدامة الأنظمة الغذائية، وتجعل من دبي أكثر استدامةً كل يوم.

وتستعرض بلدية دبي خلال مشاركتها في المعرض أبرز خدماتها الرقمية المتكاملة التي تُقدمها لتعزيز قطاع الأغذية في إمارة دبي، من تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير والتسجيل للمنتجات والشحنات الغذائية، وتمكين المنشآت الغذائية وتجّار ومورّدي المواد الغذائية من التعرف على أحدث معايير السلامة والمواصفات الغذائية والاستدامة البيئية.

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