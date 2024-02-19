«مجتمع أزهى 1» يسيّر العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز المرحلة الأولى

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320 مليون درهم لبناء 347 فيلا سكنية فاخرة تحقق الرفاهية

40 ألف قدم مربع مساحات خضراء ومرافق خدمية لخدمة السكان

يشهد العمل بمشروع «مجتمع أزهى 1» السكني في منطقة العامرة بعجمان، وتيرة متسارعة لإنجاز المرحلة الأولي من المشروع والذي أطلقته شركة "الإمارات العقارية" الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري وتنفذه شركة «بريستيج» للمقاولات واشراف الاستشاري «خطيب وعلمي» وهي بناء 347 فيلا سكنية، بتكلفة 320 مليون درهم.

والمشروع عبارة عن مجمع سكني متكامل يضم كافة الخدمات، وطرح للبيع والتملك الحر ويتم تشيده بنظام بناء فاخر، وتتكون الفلل المعروضة للبيع من، 4 غرف، 5 غرف، وتبدأ أسعار البيع من 1735000 درهم.

جذب المستثمرين

ونجح مشروع "مجتمع أزهى" السكني في تعزيز مسيرة القطاع العقاري في عجمان لاسيما المشاريع الخاصة بالفلل السكنية نسبة بانه أول مشروع متكامل ويوفر خدمات متكاملة للسكان ويحقق الرفاهية، كما نجح في جذب مستثمرين جدد للاستثمار في القطاع العقاري لتوفير التسهيلات المختلفة وتشجيع المستثمرين للتملك الحر.

سرعة الإنجاز

وأكدت شركة "الإمارات العقارية" أن العمل في مشروع "مجتمع أزهى" يسير بصورة حثيثة وسابق للجدول الزمني لعملية البناء، لافته بانه يأتي تنفيذ «مجتمع أزهى» ضمن مشاريع التطوير العقاري الرائدة في إمارة عجمان.

وذكرت أن العمل في انجاز المرحلة الأولى يقع على مساحة 101.653.5 متراً مربعا، حيث بدأ العمل في البناء في الخامس عشر من شهر أغسطس 2023 ومن المتوقع ان ينتهي في منتصف شهر أغسطس 2025 .

موقع استراتيجي

ويقع المشروع في منطقة العامرة في إمارة عجمان على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد وتوفر به خدمات بنية تحتية حديثة متكاملة لراحة السكان ويعزز مفهوم حياة الرفاهية.

وتم الاهتمام عند تصميم المشروع بتوفير خدمات متكاملة لرفاهية السكان وتوفير بنية تحتية متطورة، وتخصيص مساحات خاصة للطرق حيث يبلغ عرض الطرق الداخلية 18.3 مترا وتوفير مساحات داخل الفلل السكنية لإنشاء حدائق مما يعزز الاستدامة إضافة إلى وجود المساحات الخضراء والأشجار على جميع الطرقات.

وتبلغ المساحة الوسطية في مشروع "مجتمع أزهى 1" السكني في عجمان 40 ألف قدما مربعا وهي تضم المرافق الخدمية للسكان والمساحات الخضراء والشوارع الداخلية، ويشتمل على جميع المرافق والتي تضم كلا من عيادة، مسجد، مراكز تجارية، مسبح صالات رياضية وأماكن العاب مخصصة للأطفال، ملاعب كرة قدم، اماكن مخصصة للشواء، حراسة وأمن على مدار أربع وعشرين ساعة، مواقف مغطاة للسيارات.

"مجتمع أزهى" السكني فخامة التصميم والبناء

سرعة وتيرة البناء في المشروع

مشروع "مجتمع أزهى" يستقطب مستثمرين جدداً

توفير خدمات متكاملة في المجمع السكني

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