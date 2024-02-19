سوق دبي يواصل صعوده للجلسة السابعة بمكاسب 22 مليار درهم

المصدر: وام

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واصل سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات اليوم، مع استمرار صعوده للجلسة السابعة على التوالي بمكاسب سوقية ناهزت 22 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي المالي من 708.5 مليار درهم في جلسة 8 فبراير الماضي، إلى 730.4 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، فيما وصلت رسملة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 2.87 تريليون درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.32 مليار درهم موزعة بواقع 1.03 مليار درهم في سوق أبوظبي و297.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 476.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 23.8 ألف صفقة.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.33% أو ما يعادل 14.2 نقطة ليغلق عند 4272.96 نقطة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند 9410.38 نقطة، وأقفل مؤشر "فادكس 15" عند 9267.52 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 204.7 مليون درهم، وأغلق عند 399.5 درهم، تلاه "الدار العقارية" جاذباً نحو 117.2 مليون درهم وأقفل عند 5.15 درهم بارتفاع 2.4%، ثم "ألفا ظبي" مستقطباً 89.8 مليون درهم ليغلق عند 16.6 درهم.

وتصدر "إعمار العقارية" الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 58.1 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.24% عند 8.2 درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 43.7 مليون درهم وأقفل عند 18.5 درهم بمكاسب 1.64%، ثم "إعمار للتطوير" بسيولة 31.08 مليون درهم ووصل إلى مستوي 7.88 درهم صاعداً بنحو 2.34%.

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