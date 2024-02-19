«مجموعة بن سليمان» الإماراتية تفوز باتفاقية امتياز مع علامة القهوة الإيطالية «إيلي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مجموعة بن سليمان» الإماراتية، عن إبرام اتفاقية امتياز رئيسي وحصري مع علامة القهوة الإيطالية «إيلي» illy Caffè Italy، في خطوة استراتيجية تهدف من خلالها إلى إحداث ثورة في مشهد القهوة في السعودية. وتبشر هذه الشراكة بعصر جديد في قطاع القهوة بالمملكة العربية السعودية، حيث تدمج تراث علامة القهوة الإيطالية «إيلي» العريق وخط إنتاجها الواسع مع القدرات الابتكارية المتطورة التي تتمتع بها «مجموعة بن سليمان»، بهدف خلق تجارب قهوة لا مثيل لها في المملكة الغنية بتاريخ وأذواق القهوة.

وتستعد «مجموعة بن سليمان» OBS لجلب علامة القهوة الشهيرة «إيلي» إلى السوق السعودية المتميزة والواعدة. وتتجاوز هذه الشراكة مجرّد توسيع الأعمال، إذ إنها تدمج الرؤى والقيم المشتركة لدى الجانبين بهدف تقديم تجربة قهوة لا مثيل لها للجمهور السعودي الذويق.

وقال الدكتور «عمر بن سليمان»، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة بن سليمان»: «يعكس تحالفنا مع علامة القهوة الإيطالية»إيلي«طموحاتنا المشتركة والتزامنا المتبادل بالتميز. ونحن متحمسون لتقديم هذا العرض الفريد من نوعه إلى المملكة العربية السعودية، بعد النجاح اللافت الذي حققناه في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد هذه الشراكة خطوة محورية في مهمتنا لمشاركة تجربة إيلي كافيه الفريدة مع عشاق القهوة في المملكة. ولا يقتصر الأمر على افتتاح المقاهي فحسب، بل وأيضاً بناء ثقافة قهوة متطورة تتماشى مع إرث علامة القهوة الإيطالية العريقة والأذواق المميزة للعملاء السعوديين. ونتمنى أن جهودنا المشتركة ستسهم في إثراء مشهد القهوة في المملكة العربية السعودية عبر مزيج من التقاليد وإبهار العملاء».

وبدوره، قال «عبد الله بن درويش»، الرئيس التنفيذي لدى «مجموعة بن سليمان» OBS: «لا تقتصر أهمية هذا المشروع مع علامة «إيلي» في المملكة العربية السعودية على توسيع نطاق أعمالنا فحسب، بل يجسد أيضاً شغفنا بخلق ثقافة مجتمع من عشاق القهوة الذين يقدرون فن ومتعة القهوة. نحن لا نفتتح المقاهي فقط، بل نمهّد الطريق لتجارب لا تنسى ولحظات من البهجة، مستوحاة من التراث الإيطالي لدى علامة «إيلي» ومُصممة خصيصاً لتناسب تفضيلات السوق المحلية. وتمثل هذه الشراكة علامة فارقة في صناعة القهوة في المملكة العربية السعودية، وتعكس مستوى جديداً من المهارة في صناعة القهوة والتطور الثقافي الغني في المنطقة».

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