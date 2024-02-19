«الأوراق المالية» تطلق خدمة صرف الأرباح غير المستلمة لما قبل مارس 2015

المصدر: دبي - البيان

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في إطار حرص هيئة الأوراق المالية والسلع على استلام المستحقين لأرباحهم غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة؛ وفي ضوء التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، أعلنت الهيئة عن بدء استقبال طلبات صرف تلك المستحقات بما يلبي احتياجات المستثمرين الكرام ويضمن تقديم خدمات سريعة تلبي توقعاتهم وذلك وفقاً للقنوات والإجراءات التالية:

أولاً: بالنسبة لخدمة صرف الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة:

قامت الهيئة بتعيين بنك أبوظبي الأول (FAB) ليتولى تقديم خدمات صرف الأرباح غير المستلمة لمساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة للفترة ما قبل مارس 2015، وسيقوم البنك باستقبال طلبات الصرف من خلال القنوات التالية:

- البريد الإلكتروني: SCAunclaimeddividends@bankfab.com

- الهاتف المباشر: 02-6161800

- زيارة أي من فروع البنك المنتشرة على مستوى الدولة.

مستندات

ويتوجب على مقدم طلب صرف الأرباح توفير المستندات والبيانات التالية:

- صورة الهوية الإماراتية (للمواطنين / المقيمين في الدولة).

- صورة جواز السفر (لغير المواطنين).

- صورة خلاصة القيد (لمواطني دولة الإمارات).

- شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم والـ IBAN.

- شهادات الأسهم أو دعوات الجمعيات العمومية أو أي مستندات أخرى تثبت ملكيته للأسهم واستحقاقه للأرباح في حال توفرها.

- رقم المستثمر في السوق المعني (إن وجد).

- في حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع.

- في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المساهم أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة الخارجية لتلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات.

- تحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.

وسيقوم وكيل الدفع بتحويل الأرباح إلى حساب المساهم خلال 5 أيام عمل من تقديم الطلب وبعد استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، كما سيقوم بإرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) على الهاتف المتحرك للمساهم لإشعاره بتحويل الأرباح.

الحسابات الراكدة

ثانياً: بالنسبة لخدمة صرف مبالغ الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة المرخصة القائمة:

• على المستثمر تقديم الطلب لشركة الوساطة المرخصة مرفقاً به المستندات والبيانات التالية:

- صورة من بطاقة الهوية (للمواطنين / المقيمين في الدولة).

- صورة من جواز السفر (لغير المواطنين).

- شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم والـ IBAN.

- كشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق له (إن وجد).

- نسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة (إن وجدت).

- رقم المستثمر في السوق المعني.

- في حال كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع.

- في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستثمر أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة الخارجية لتلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات.

- تحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.

• تتحقق الشركة من وجود الرصيد النقدي المستحق للمستثمر، ثم تقوم بإحالة الطلب إلى الهيئة.

• تقوم الهيئة بدراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة.

الوساطة الملغاة

بالنسبة لشركات الوساطة التي تم إلغاء ترخيصها (المغلقة):

• على المستثمر تقديم الطلب مباشرة إلى الهيئة مرفقاً به كافة المستندات الموضحة أعلاه، من خلال القنوات التالية:

- الخدمة الرقمية في موقعها الإلكتروني www.sca.gov.ae

- البريد الإلكتروني: dsc@sca.ae

- مركز الاتصال: 800 SCAUAE(722823)

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