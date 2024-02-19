مدينة دبي الصناعية تستقطب 800 مليون درهم استثمارات غذائية جديدة في 2023

المصدر: دبي - البيان

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حققت مدينة دبي الصناعية نمواً قوياً في عام 2023 مع انضمام 12 عميلاً جديداً إلى قطاع الأغذية والمشروبات، حيث وصل إجمالي قيمة الاستثمارات لشركات الأغذية والمشروبات الجديدة 800 مليون درهم تقريباً، بما يسهم في ترسيخ مكانة مدينة دبي الصناعية مركزاً صناعياً رائداً ووجهة داعمة للاقتصاد الدائري في المنطقة.

وتعكس الاستثمارات الجديدة ثقة المصنعين والمبتكرين في قطاع الأغذية من حول العالم بمدينة دبي الصناعية، إحدى مجمعات الأعمال المتخصصة العشرة التابعة لمجموعة تيكوم والتي تركز في ستة قطاعات استراتيجية. وقد أعلنت مدينة دبي الصناعية عن تحقيق نمو ملحوظ في إجمالي عدد العملاء بنسبة 17% في عام 2023 ليتجاوز عددهم 1000 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية، بما في ذلك المبتكرين والشركات الكبرى في قطاع الأغذية والمشروبات.

وكشفت مدينة دبي الصناعية عن نتائجها القوية على هامش فعاليات معرض جلفود 2024، أضخم المعارض السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم الذي يقام في دبي بين 19 – 23 فبراير الجاري، حيث تستعرض خلال مشاركتها في المعرض ابتكارات عشرة عملاء، بما في ذلك «باتشي» و«تمور البركة» و«بركات كواليتي بلاس»، إلى جانب تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه النقل في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال حملتها العالمية «لنبدع بصناعتنا».

وأشار سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي إلى أن بناء قطاع تصنيع متقدم أحد الركائز الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، إذ يجب مواصلة الجهود الرامية لضمان توفير نظام غذائي مستدام من أجل الأجيال القادمة. كما أنه من شأن بناء اقتصاد دائري مرن تسريع تحقيق الأمن الغذائي من خلال الحفاظ على الموارد وتوفير فرص اقتصادية جديدة.

وقال سعود أبو الشوارب: «نحن حريصون على مواصلة دورنا البارز في توفير بيئة صناعية متكاملة في كل القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك قطاع الأغذية والمشروبات، بما يسهم في تعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الدولة، الأمر الذي يعود بالفائدة والخير على الشركات والبيئة والأجيال الحالية والمستقبلية».



وتضم مدينة دبي الصناعية، التي تأسست في عام 2004، أكثر من 300 مصنع قائم، حيث تعتمد خطة تطوير ذكية لتعزيز التعاون والحد من المخلفات في قطاعات مختلفة، بما فيها المعادن الأساسية والآلات والمواد المعدنية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية.

ويضم قطاع الأغذية والمشروبات القائم ضمن مدينة دبي الصناعية، الذي يمتد على مساحة 23.5 مليون قدم مربع، شركات كبرى عالمية وإقليمية، بما في ذلك شركة «أسماك» وشركة «بركات كواليتي بلاس» ومجموعة «سيلفر لاين جيت»، حيث تسهم البنية التحتية المخصصة في مدينة دبي الصناعية، مثل الأراضي الصناعية ووحدات التخزين والخدمات اللوجستية ومرافق التبريد، في تحقيق الرؤية الوطنية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال اعتماد ممارسات زراعية متطورة ووسائل إنتاج مستدامة.

وأضاف أبو الشوارب: «تسهم الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية على غرار أجندة دبي الاقتصادية D33 ومشروع 300 مليار والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 في ترسيخ منظومة متكاملة لإنتاج الغذاء المستدام وتحقيق الاكتفاء الذاتي. نلتزم في مدينة دبي الصناعية بتوفير بيئة صناعية جاذبة وداعمة للشركات في مجالات الأغذية والمشروبات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي».

فأداء مدينة دبي الصناعية يؤكد التزامها بتطوير قطاع أغذية ومشروبات حيوي وتنافسي في دولة الإمارات، إلى جانب دعمها المتواصل للابتكار والاستدامة بهدف تمكين قطاع تصنيع متطور يعود بالفائدة على الجميع.

كما يسهم موقع مدينة دبي الصناعية الاستراتيجي بالقرب من شبكات النقل الرئيسية، بما في ذلك مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي ومحطة الاتحاد للقطارات، في دعم سلاسل التوريد للعملاء في قطاع الأغذية والمشروبات، مثل مجموعة «إيه بي مولر – ميرسك» التي افتتحت العام الماضي أول مخزن تبريد لها في دولة الإمارات ضمن مدينة دبي الصناعية لضمان الحفاظ على سلامة المواد سريعة التلف.

وتلقي مدينة دبي الصناعية خلال مشاركتها في فعاليات معرض جلفود 2024 الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه النقل في تحقيق الأمن الغذائي من خلال حملتها العالمية «لنبدع بصناعتنا». أطلقت مدينة دبي الصناعية حملة #لنبدع_بصناعتنا في عام 2023، حيث تضمن ذلك توقيع شراكة استراتيجية مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

وتعد مدينة دبي الصناعية من أكبر الوجهات على مستوى المنطقة في مجال التصنيع والخدمات اللوجستية، وهي أحد مجمعات الأعمال المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم والتي تضم مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومجمع دبي للعلوم.

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