انطلاق «جلفود» أضخم المعارض السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم

المصدر: دبي ــ لؤي عبدالله

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انطلقت الدورة 29 من معرض جلفود، أضخم المعارض السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، بمشاركة أكثر من 5500 جهة عارضة، وزوار من أكثر من 190 دولة، ضمن مساحة عرض تتوزع على 24 قاعة، والذي سيستمر حتى 23 فبراير.

يسلط المعرض الضوء على الابتكارات في مجال التكنولوجيا الزراعية، والاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأغذية، والتقليل من فقد الطعام وهدره، بالإضافة إلى مناقشة دور الشراكات الخاصة والاستثمار في بدائل البروتينات، مثل اللحوم المصنّعة، في الحد من الحرمان الغذائي وتأمين الغذاء لسكان العالم حتى عام 2050 وما بعده.

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