«دافز» تعرّف بخدماتها ومزاياها الاستثمارية التنافسية

المصدر: دبي - البيان

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تشارك المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، التابعة لسُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، في فعاليات الدورة الـ29 من معرض «جلفود 2024» وتتطلع إلى تعريف الشركات العالمية والإقليمية وزوار المعرض بالفرص والمزايا الاستثمارية التنافسية التي تتمتع بها «دافز»، وما توفره لقطاع الأغذية والمأكولات والمشروبات من خدمات مُتميزة ورائدة على مستوى المنطقة، ما يُشجعها على اتخاذ «دافز» منصة لإطلاق أعمالها والتوسع في أكثر الأسواق الواعدة في العالم، والاستفادة من الفرص التي تزخر بها السوق الإماراتية على وجه الخصوص.

وتستعرض «دافز» عبر جناحها الخاص رقم (CCR-57) وبالقرب من مدخل القاعة رقم 7، باقتها المتميزة من الخدمات والمزايا والتسهيلات المتميزة ومرافقها وبنيتها التحتية المتقدمة وخدمات المناولة المتطورة، وما تُقدّمه من حوافز جاذبة لتسهيل مزاولة الأعمال، إضافة إلى التسهيلات الجمركية والخدمات اللوجستية والرقمية التي تتيحها للشركات المختصة بقطاع الأغذية والمشروبات والصناعات الغذائية، فضلاً عن حلول التخزين ضمن «الوحدات الصناعية الخفيفة» والتي تصل قدرتها إلى 200 كيلوواط وتعد مثالية لمختلف أنواع منتجات الأغذية والمشروبات مثل الخضراوات والزيوت الحيوانية والنباتية والأغذية الجاهزة.

وقالت ميثا المهيري، مديرة إدارة التسويق ونمو الأعمال في «دافز»: «تندرج مشاركة دافز في معرض جلفود 2024 في إطار سعيها الدائم نحو تسليط الضوء على إمارة دبي مركزاً استثمارياً عالمياً مزدهراً، والإسهام في توسيع نطاق شبكة الأعمال والعلاقات التجارية بين دبي ومختلف الأسواق العالمية، إلى جانب مواصلة الارتقاء بمكانة المنطقة الحرة بمطار دبي بوصفها البوابة المثلى لدخول مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط سريعة النمو، فضلاً عن كونها حلقة وصل بين كل من أوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى.

ويُشكل المعرض منصة عالمية مرموقة لجذب المزيد من الشركات العالمية إلى المنطقة الحرة بمطار دبي».

وتضم قائمة الشركات العاملة في «دافز» نخبة من أهم وأشهر العلامات التجارية العالمية ومن بينها «هاينز الشرق الأوسط وأفريقيا» و«رد بول» آسيا و«هاريبو الشرق الأوسط» و«كاغني سوهني إي جي» والعديد من الشركات الأخرى.

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