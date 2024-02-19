بلدية دبي تستعرض برامج وخدمات رقمية متكاملة

المصدر: دبي - البيان

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تُشارك بلدية دبي في معرض الخليج للأغذية «جلفود» 2024، حيث تستعرض برامجها وخدماتها الرقمية المتكاملة، التي تُقدمها لتعزيز قطاع الأغذية في إمارة دبي.

وأكد داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، أهمية مشاركة البلدية في معرض «جلفود»، لكونه منصة سنوية تجمع أبرز منتجي الأغذية والمشروبات ومورّديها حول العالم، لتبادل الخبرات، والتعرف إلى الاتجاهات العالمية والمستقبلية، وأحدث مستجدات صناعة وإنتاج وتداول الأغذية والمشروبات.

وأشار الهاجري إلى أن المعرض يمثل فرصةً مثالية لإبراز جهود بلدية دبي في بناء منظومة غذائية مستدامة في الإمارة، مع توفير الحماية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية، بما يسهم في جعل إمارة دبي أكثر جَودةً للحياة كلّ يوم، وتدعم كذلك تحقيق مستهدفات «استراتيجية الأمن الغذائي للإمارة».

وقال الهاجري: «سنستعرض أبرز جهودنا في مجال ضمان سلامة وجَودة الأغذية، وخدماتنا الرقمية المتقدمة لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، والتسجيل للمنتجات والشحنات الغذائية، والتي تعزز من توفر سلاسل إمداد غذائية مرنة مستدامة ومتكاملة، إضافةً إلى إجراءاتنا في تمكين المنشآت الغذائية وتجّار ومورّدي المواد الغذائية، من التعرف إلى أحدث معايير السلامة، والمواصفات الغذائية والاستدامة البيئية وضمان تطبيقها».

برنامج

ويُعدّ برنامج دبي للتميز في الأنظمة الغذائية، الذي تستعرضه بلدية دبي خلال «جلفود»، أحدث البرامج التي تتبنى معايير متكاملة لتكريم المنشآت الغذائية المتميزة في تطبيق معايير سلامة الغذاء، والتغذية، والاستدامة البيئية، والمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى الرقمنة والابتكار.

ويستهدف المنشآت الغذائية في إمارة دبي، التي تندرج تحت تصنيف مطعم وتحضير الوجبات الخفيفة.

خدمات

كذلك، تستعرض بلدية دبي الخدمات التي تُقدمها لمتعامليها من تجّار ومورّدي الأغذية، حيث توفر لهم نظام (IRS)، لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وتسجيل المنتجات الغذائية، إضافةً إلى التوعية برحلة المتعامل، والمتطلبات اللازمة، والإجراءات والمعاملات المتعلقة بالشحنات الغذائية، فضلاً عن تعزيز الممارسات التي تقلّل من فقد وهدر الأغذية، ضمن السلسلة الغذائية في الإمارة.

وتشمل رحلة المتعامل في نظام (IRS)، الحصول على الرخصة التجارية من جهة الترخيص، وتسجيل الشركة على موقع البلدية، والحصول على خدمات الاستيراد والتصدير، إضافةً إلى تسجيل المنتجات الغذائية وتقييمها.

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