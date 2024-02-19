«الغرير للأغذية» تستكشف آفاق التعاون لتعزيز الابتكار في القطاع

المصدر: دبي - البيان

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تشارك الغرير للأغذية التابعة لشركة الغرير للاستثمار، في معرض جلفود، حيث تهدف الشركة إلى التعريف بنهجها المبتكر في معالجة الأغذية وتوزيعها، واغتنام الحدث العالمي للتواصل مع أصحاب الرؤى المشتركة واستكشاف فرص التعاون في توسيع آفاق الابتكار في قطاع الصناعات الغذائية.

وقال تورجوت ييجيناجا، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للأغذية وشركة الغرير للموارد: «تعتبر الغرير للأغذية معرض جلفود فرصة ثمينة للتواصل مع الشركاء والزملاء في الصناعة، والتعلم من مجتمع الأغذية العالمي الحيوي الذي يشارك في المعرض، والتفاعل مع أصحاب الرؤى المشتركة.

جلفود منصة رائدة تتيح لنا فرصة التواصل مع اللاعبين الرئيسيين، وتبادل الأفكار والخبرات، والتعمق في أحدث التطورات والاتجاهات في مجال تكنولوجيا الأغذية، وسيسهم تواصلنا معهم ومواكبة ابتكارات صناعة الأغذية في ضمان بقائنا في طليعة القطاع عبر تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة لعملائنا في جميع أنحاء العالم».

وساهمت شركة الغرير للأغذية خلال العام الماضي بشكل فاعل في تعزيز قطاع الأغذية في المنطقة ورفع مستوى المنتجات الغذائية في دولة الإمارات، بما يسهم في دفع الجهود باتجاه تحقيق أهداف الأمن الغذائي للدولة.

وتضمنت مشاريع الغرير توقيع اتفاقية تأجير أرض لمدة 50 عاماً مع «كيزاد» التابعة لمجموعة أبوظبي للموانئ، لتأسيس ثلاثة مشاريع ضخمة لتصنيع الأغذية بقيمة تتجاوز مليار درهم إماراتي.

وكجزء من هذه الصفقة، ستقوم شركة الغرير للأغذية بإنشاء أول مصنع من نوعه لمعالجة النشا في المنطقة، بالإضافة إلى واحد من أفضل مراكز إنتاج «الفروج» في الدولة من حيث السعة. كما تشارك الغرير للأغذية في مركز أبوظبي للأغذية – منطقة كيزاد، وهو سوق مصمم خصيصاً لتعزيز وتسهيل تجارة المواد الغذائية المحلية والدولية.

كما سجلت الشركة رقماً قياسياً جديداً قبل نهاية عام 2023 بقليل، عندما سجل قسم زيت الطعام سحق ما يزيد على 37895 طناً من البذور خلال العام، الأمر الذي أكّد كفاءة الشركة وحجمها وقدرتها ورسّخ ريادتها في قطاع الأغذية.

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