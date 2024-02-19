«تايجر» العقارية تطلق «فراديس» بتكلفة 300 مليون درهم في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة تايجر العقارية عن إطلاق مشروع «فراديس» بمنطقة الممزر في إمارة الشارقة. وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع «فراديس» السكني 300 مليون درهم، وهو عبارة عن برج بارتفاع 47 طابقاً، ويضم 358 من الوحدات السكنية المتنوعة.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي لشركة تايجر العقارية: «يتوقع أن تستغرق العمليات الإنشائية في المشروع 3 سنوات، على أن نبدأ بتسليم الوحدات السكنية للمشترين والمستثمرين في 2026. وأكد الزعبي أن العام 2024 سيشهد مواصلة الزخم نفسه الذي شهده القطاع العقاري في 2023، حيث لا يزال الطلب على شراء وتملك العقارات متواصلاً، جراء ثقة المستثمرين والمستخدمين النهائيين باقتصاد الدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز