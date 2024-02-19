«الكزاندرية انترناشيونال» توسع أعمالها في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتحت مؤسسة الكزاندرية انترناشيونال، الشركة العاملة في مجال تجارة الأرضيات والأثاث المكتبي، مركزها اللوجستي الجديد للتوزيع في إمارة الشارقة والذي سيخدم الإمارات والمنطقة، حيث تمتد منشآتها ومرافقها التشغيلية على مساحة 74 ألف قدم مربعة.

وللاطلاع على أنشطة المؤسسة وخططها المستقبلية والفرص التي استفادت منها في الشارقة، زار وفد من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) برئاسة محمد المشرخ، المدير التنفيذي، مؤسسة الكزاندرية انترناشيونال، في مقرها الجديد، وبحضور مروان صالح العجلة، مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار، وحمد الشامسي مدير الاستثمار للترويج الإقليمي، وسالم المشرخ، تنفيذي أول لترويج الاستثمار، وكان في استقبالهم محمد الخطيب، عضو في مجلس إدارة المؤسسة، وإسماعيل زيدان، المدير التنفيذي للمؤسسة.

وقال محمد المشرخ: «التواصل مع المستثمرين وقادة الأعمال يمثل واحداً من أساسات النجاح التي نسعى بها إلى تحسين خدماتنا والتعرف من قرب إلى احتياجاتهم وتوقعاتهم، وقد ظهرت النتائج الإيجابية لهذا التواصل المستمر في ما نشهده من توسع كبير في عمليات الشركات في الشارقة، ما يبرز ثقتهم بالإمارة وجهة استثمارية متميزة ومتنوعة».

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