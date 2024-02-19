توقعات خفض الفائدة الأمريكية تعزز مكاسب الأسهم الخليجية

المصدر: دبي - رويترز

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، أمس، بعد أن عزز تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية الآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة قريباً.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، إن مبيعات التجزئة تراجعت 0.8% الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ مارس 2023. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضاً 0.1%.

وأغلب عملات دول مجلس التعاون الخليجي مربوطة بالدولار؛ لذا تتابع تلك الدول عن كثب قرارات السياسة النقدية للمركزي الأمريكي.

وارتفع مؤشر السوق السعودي 0.1% ليغلق عند أعلى مستوياته منذ أغسطس 2022 بدعم من قفزة 5.7% لسهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

وصعد كذلك سهم الشركة الوطنية للتنمية الزراعية بالمملكة 10%، وهو الحد الأقصى اليومي، بعد الارتفاع الحاد لصافي أرباحها السنوية.

وزاد المؤشر القطري 0.6% مع مكاسب 2.4% لسهم بنك قطر الوطني، الأكبر في منطقة الخليج. كما أغلق سهم شركة الاتصالات القطرية أوريدو مرتفعاً 2.9%.

وارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق يوم الجمعة الماضية بعد أن طغى التوتر الجيوسياسي وتزايد المخاوف بشأن تدفقات الإمدادات في الشرق الأوسط على توقعات وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تباطؤ الطلب العالمي على الخام.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7% مع صعود سهم "إي.إف.جي هيرميس" 2.6%.

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