«ريبورتاج العقارية» تنظم يوما خاصا للمبيعات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنظم ريبورتاج العقارية، يوما خاصا للمبيعات، في فندق سوفيتيل أبوظبي الكورنيش، اليوم الأحد.

ويتضمن الحدث عروضا خاصة على مشاريع الشركة المحلية والدولية، منها عرضا على كافة مشاريع الشركة، يشمل خصما بقيمة 10%، مع سداد 10% دفعة مقدمة، و1% شهريا حتى التسليم، بالإضافة إلى عرض أخر يتضمن خصما بنسبة 5%، مع سداد 5% دفعة مقدمة، و1% شهريا حتى التسليم، فضلا عن إمكانية الاستفادة من خصم بنسبة 15% عند سداد 20% دفعة مقدمة، و1% شهريا حتى التسليم.

وتضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 33 مشروعا بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب.

وأكدت ريبورتاج العقارية تركيزها على تقديم العديد من العروض الخاصة والخصومات والتخفيضات بما يتماشى مع متطلبات المشترين والمستثمرين سواء داخل الإمارات أو خارجها، وهو ما يعزز من مبيعات الشركة بكافة مشاريعها بالإمارات والخارج.

وحققت «ريبورتاج العقارية» مبيعات بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2022، بنمو يتجاوز 60%.

وشاركت ريبورتاج العقارية مؤخرا في معرض الشارقة العقاري - إيكرس 2024 في مركز إكسبو الشارقة، حيث استعرضت الشركة الحدث محفظة مشاريعها في الإمارات والخارج، لاسيما مشروع «رويال بارك» في مدينة مصدر بأبوظبي، و«ريبورتاج فيلدج» في دبي، و«سيلفانا» بتركيا، و«مونتي نابوليوني» في مصر، و«فيستا 3» بجزيرة الريم، مع توفير عروض متنوعة، منها خصومات بنسبة تصل إلى 40% عند السداد النقدي (الكاش(.

وتضم محفظة ريبورتاج العقارية، في أبوظبي عدد من المشاريع الرائدة، حيث كشفت مؤخرا عن إطلاق مشروع «رويال بارك» الجديد في مدينة مصدر بأبوظبي، والذي يتألف من 844 وحدة سكنية، كما باشرت مؤخرا تسليم مشروع الواحة ريزيدنس 2 «أويسيس 2» في مدينة مصدر، والذي يضم نحو 304 وحدات سكنية.

وكانت ريبورتاج قد كشفت العام الماضي عن تسليم مشروع «الواحة ريزيدنس 1» في مدينة مصدر، والذي يوفر 612 شقة، كما باشرت قبل نحو 4 سنوات تسليم مشروع «ليوناردو ريزيدنس» في مدينة مصدر، والذي يتضمن 177 شقة.

كما تباشر الشركة حاليا في مدينة مصدر تطوير مشروعي «ذا جيت» ويضم 463 شقة، و«بلازا» ويوفر نحو 348 وحدة سكنية.

وتضم قائمة مشاريع ريبورتاج العقارية في أبوظبي أيضا مشاريع «الراحة لوفتس 1»، ويوفر 164 وحدة سكنية، و«الراحة لوفتس 2»، والذي يضيف 110 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي جزيرة المارية تباشر «ريبورتاج» تطوير مشروع «المارية فيستا»، ويوفر 786 وحدة سكنية، بجانب «المارية فيستا 2»، والذي سيضم 588 وحدة سكنية جديدة.

وفي جزيرة ياس تنفذ «ريبورتاج مشروع «ديفا» في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية، بجانب مشاريع «بيرلا 1» و«بيرلا 2» «بيرلا 3» في والتي توفر نحو 631 وحدة سكنية.

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